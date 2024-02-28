Почему не хотят служить в ВСУ: сколько мужчин готовы мобилизоваться (инфографика)

Социологи выяснили, что вероятность попасть к некомпетентному командиру пугает мужчину куда больше, чем возможность попасть в плен к россиянам.

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В Украине 35% мужчин призывного возраста, которые не имеют оснований для отсрочки, получив повестку, готовы пойти служить в армию. Об этом стало известно из исследования Info Sapiens, которое было проведено по заказу агентства журналистики данных Texty.org.ua.

В исследовании говорится, что среди главных демотивационных факторов, которые отбивают желание у мужчин воевать, недостаточное материальное обеспечение (65,6%). На втором месте находится возможность получить инвалидность или умереть (64,1%). Также мужчин пугает неопределенность сроков службы (63,8%), многие боятся попасть к плохому командиру (59,6%).

По словам социологов, вероятность попасть к некомпетентному командиру пугает мужчину куда больше, чем возможность попасть в плен к россиянам. Это 59,6% против 50,8% соответственно.

Готовность мужчин мобилизоваться в Украине Фото: Texty.org.ua.

Почему боятся мобилизации Фото: Texty.org.ua.

Социологи установили, что больше всего мотивирует мужчин идти служить в армию. В первую очередь — это защита своей семьи и родины (71%). Также многие хотят отомстить, уничтожать врага (64,6%). Примечательно также то, что материальное обеспечения не играет ключевой роли в мотивации идти служить в Силы обороны — лишь 33% опрошенных высказались за это.

Почему хотят идти служить Фото: Texty.org.ua.

Исследователи также спросили мужчин о том, что они думают о ситуации на фронте и как она изменится в течение шести месяцев. Около половины респондентов ответили, что имеют оптимистичный прогноз. В то же самое время, 23% мужчин не смогли определиться.

Мнение о ситуации на фронте. Фото: Texty.org.ua.

В материале говорится, что большинство респондентов не соглашаются, что в обществе поддерживают уклоняющихся или скрывающихся от мобилизации людей. Правда, еще 19,5% затруднились дать четкий ответ, а значит, не имеют собственной сложившейся позиции. И это говорит о том, что отношение может варьироваться под влиянием общественных событий.

Отношение к мобилизации Фото: Texty.org.ua.

Напомним, 27 февраля в Минобороны ответили, когда заработает электронный кабинет призывника. Законопроект о введении электронного кабинета уже приняли в Верховной Раде. В министерстве заверили, что специалисты начали работу над функционалом.