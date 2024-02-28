Мобилизация в Украине: в Раде выступили против электронных повесток, но есть нюанс

По словам секретаря Комитета по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, регистрация в электронном кабинете должна быть правом, а не обязанностью. Также вручение повесток по интернету возможно лишь в том случае, если военнообязанный сам выбрал такой путь коммуникации с ТЦК и СП.

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В Украине продолжается обсуждение законопроекта про мобилизацию №10449, который могут принят в ближайшее время. Отдельная дискуссия происходит по вопросу электронных повесток. Секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "РБК-Украина" поделился деталями.

По его словам, 27 февраля состоялось первое заседание комитета, на котором и рассматривались внесенные правки к документу. Всего за несколько недель было внесено 4195 правок, однако многие из них дублируются. В связи с этим было принято решение разбить их все на основные блоки: ограничение прав, демобилизация и так далее, после чего состоится голосование по каждому из них.

"Поэтому сегодня комитет поблочно принимал решение по отдельным направлениям. А в дальнейшем, понимая финальное решение, будем или учитывать, или не учитывать поправки, которые внесли народные депутаты. Сегодня мы прошли лишь часть из этих блоков", — заявил Роман Костенко.

Отдельно секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки добавил, что также на заседании пошла речь про электронный кабинет и вручение гражданам электронных повесток. Рассмотрение правок будет происходить как минимум до конца текущей недели.

"Обсуждали вопрос функционирования электронного кабинета, и комитет проголосовал за то, что регистрация в этом кабинете должна быть правом, а не обязанностью. Также поднимался вопрос об электронных повестках и было решено, что электронных повесток быть не должно. Но есть вариант, что они будут поступать только тем, кто зарегистрировал себе электронный кабинет, потому что такое лицо само выбрало соответствующую форму коммуникации с ТЦК. Кроме того, обсуждали права полиции и ТЦК по процедуре выдачи повесток", — подытожил Роман Костенко.

Напомним, 27 февраля в Минобороны ответили, когда заработает электронный кабинет призывника. Законопроект о введении электронного кабинета уже приняли в Верховной Раде. В министерстве заверили, что специалисты начали работу над функционалом.