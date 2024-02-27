"Не можем слепо повторять РФ": офицер ВСУ объяснил, какой должна быть мобилизация в Украине

В России лица, совершившие тяжкие преступления, возвращаются домой уже с погашенной судимостью, разгуливают по улицам и совершают тяжкие преступления.

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Мобилизация в Украине не должна повторять российский опыт призыва "насильников и людоедов". Об этом в комментарии в комментарии "Телеграфу" заявил офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

Он отметил, что служба в рядах украинской армии — не наказание, а конституционная обязанность. По его словам, не нужно призывать лиц, совершивших тяжкие преступления.

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"Мы не можем слепо повторять практику РФ, которая гонит на войну насильников и людоедов", — сообщил он.

Как отметил Мирослав Гай, на практике эти "герои" России возвращаются домой уже с погашенной судимостью. Они свободно разгуливают по улицам и совершают более тяжкие преступления.

Тем, кто отбывает наказание не по ненасильственным статьям, по мнению военного, нужно предоставить возможность выполнить свой конституционный долг. По его словам, они могут принести пользу своей стране. Он добавил, что были случаи, когда заключенные писали обращения с просьбой мобилизовать их, но получали отказ.

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Верховная Рада в первом чтении поддержала новый проект закона о мобилизации, который предусматривает значительные штрафы для тех, кто не придерживался норм относительно пребывания на воинском учете и выполнения воинского долга. Адвокат Роман Симутин рассказал, что депутатам предложили изменить нормы, которые позволят главе ТЦК выносить постановление даже спустя годы, увеличивая срок привлечения к админответственности от двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления правонарушения.

Напомним, 26 февраля тяжелораненый воин высказался по мобилизации и усталости военных. По словам военного Руслана Козачка, многие бойцы уже сильно устали на фронте, поэтому нужно ускорить процесс мобилизации.