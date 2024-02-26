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Военный Фокус Российско-украинская война

"Я войну не искал": тяжелораненый воин высказался о мобилизации и усталости военных

Руслан Казачок
Фото: ТСН | Тяжелораненый воин высказался о мобилизации и усталости военных

По словам военного Руслана Козачка, многие бойцы уже сильно устали на фронте, поэтому нужно ускорить процесс мобилизации.

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Руслан Казачок мог легко отказаться от отправки на фронт из-за своего состояния здоровья. Однако он принял решение защищать Украину и вернулся в Киев после того, как был тяжело ранен в бою. Об этом он рассказал в интервью изданию ТСН.

Руслан Казачок лишился зрения под Бахмутом. Один из его глаз – это искусственная замена, второй – единственный оставшийся оригинальный глаз. Это последствие взрывной травмы, вызванной осколками. Однажды, когда он направлялся к своей позиции, обломок от российской мины поразил его. Самостоятельно он возвращался, теряя кровь на пути обратно.

"Человек, который будет пытаться тебе помочь, может лечь рядом. Поэтому я чувствовал, что я могу это сделать, и я делал это. Как бы это жестко ни звучало, ты не можешь выходить за человеком, если он в зоне обстрела. Потому что тогда ты можешь увеличить это количество", – говорит защитник Украины.

Руслан Казачок добровольно отправился на фронт еще весной 2022 года. Никогда не служивший в армии, он работал мастером у своего отца. Однако события утра 24 февраля заставили его взглянуть на все по-новому.

"Для меня даже вопроса не было, идти или не идти. Я же говорю, я даже ссорился с женой, она слезно умоляла не идти туда, что есть кому, есть люди, которые умеют это делать. Это была такая мини-война дома, когда я решил уйти. И для меня не было вопроса. Это, ну я не знаю, на уровне рефлекса, пожалуй, было", — говорит Руслан.

Сразу после мобилизации Руслан решил выбрить на своей голове "оселедець". К тому же его красноречивая фамилия "Казачок" сама по себе подсказывала выбор псевдонима. Но теперь, когда он находится на передовой, вспоминать свой псевдоним "Казак" ему не хочется.

"Я не знаю, какая у человека должна быть мотивация, как не защитить тех, кто не может это сделать? Я, когда просматриваю эти новости и вижу, как гибнут и женщины, и дети, в чем они вообще виноваты и как они могли себя защитить тогда? Было бы желание защищать и учиться. Сейчас учат. Тогда этого не было. Я помню, свой первый выход, я вышел, у меня плитоноска была без брони", — вспоминает воин.

Руслана огорчают тыловые баталии, связанные с процессом мобилизации. Он отметил, что те, кто находится на передовой линии и демонстрирует высокий уровень мотивации, уже длительное время в непрерывном напряжении, и они истинно измотаны.

"Знаете, я войну тоже не искал. Это она нашла меня. Я всегда пытаюсь провести аналогию. Если я иду с женой, и какое-то мурло из подворотни пытается ее оскорбить, изнасиловать, убить моего ребенка, я, конечно, буду делать все, чтобы защитить ее. У меня достаточно это мнение, кто, если не мы? Многие люди, которые просто не могут себя защитить, если у тебя есть руки, ноги, голова на месте, ты видишь, у тебя есть силы и все, ты просто должен идти и где-то защищать", — говорит он.

Напомним, 22 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украине придется мобилизовать меньше людей, если США предоставят большую помощь. В случае отсутствия мобилизации противник может прорвать фронт.

Ранее юрист Дмитрий Дончак рассказал, что ограниченно годные мужчины могут служить в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, учреждениях и учебных заведениях.