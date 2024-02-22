Мобилизация в Украине: могут ли отправить на фронт ограниченно годных

По словам юриста Дмитрия Дончака, украинское законодательство не определяет такое понятие, как "боевая часть". В законе также не указано, что ограниченно годные военнослужащие не могут пребывать непосредственно на фронте.

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Во время военного положения в Украине проводится мобилизация, в том числе граждан, признанных военно-врачебной комиссией ограниченно годными к военной службе. О том, могут ли ограниченно годные военнообязанные служить на передовой, рассказал юрист Дмитрий Дончак порталу NV.

Сообщается, что в Украине лица, признанные ограниченно годными, считаются непригодными к службе в:

десантно-штурмовых войсках;

плавсоставе;

морской пехоте;

спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).

При этом ограничено годные граждане могут служить в:

частях (подразделениях) обеспечения;

ТЦК;

учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

Юрист Дмитрий Дончак отметил, что законодательство не определяет понятие "боевая часть" и в нем не указано, что военнослужащие, признанные ограниченно годными, не могут пребывать непосредственно на фронте.

По его словам, все ограничения, обусловленные болезнями или состояниями, медики указывают непосредственно в постановлении ВВК.

Юрист объяснил, что хотя в отношении ограниченно годных существует запрет на службу в подразделениях, которые фактически выполняют наступательные действия, однако закон не предусматривает запрета на службу по специальности делопроизводитель в штабе, когда этот штаб находится на передовой.

Напомним, 20 февраля в Минстратегпроме сообщили, что в Украине изменили критерии для определения предприятия важным для национальной экономики, что в результате становится основанием для бронирования военнообязанных работников от мобилизации.

В свою очередь секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко 21 февраля сообщил, что народные депутаты подали ко второму чтению нового закона об усилении мобилизации №10449 уже более 2,5 тысячи правок.