Мобілізація в Україні: чи можуть відправити на фронт обмежено придатних

За словами юриста Дмитра Дончака, українське законодавство не визначає такого поняття, як "бойова частина". У законі також не вказано, що обмежено придатні військовослужбовці не можуть перебувати безпосередньо на фронті.

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Під час воєнного стану в Україні проводиться мобілізація, зокрема громадян, визнаних військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби. Про те, чи можуть обмежено придатні військовозобов'язані служити на передовій, розповів юрист Дмитро Дончак порталу NV.

Повідомляється, що в Україні особи, визнані обмежено придатними, вважаються непридатними до служби в:

десантно-штурмових військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецозброєннях (за винятком підрозділів забезпечення).

Водночас обмежено придатні громадяни можуть служити в:

частинах (підрозділах) забезпечення;

ТЦК;

установах, організаціях;

навчальних закладах.

Юрист Дмитро Дончак зазначив, що законодавство не визначає поняття "бойова частина" і в ньому не вказано, що військовослужбовці, визнані обмежено придатними, не можуть перебувати безпосередньо на фронті.

За його словами, усі обмеження, зумовлені хворобами чи станами, медики вказують безпосередньо в постанові ВЛК.

Юрист пояснив, що хоча щодо обмежено придатних існує заборона на службу в підрозділах, які фактично виконують наступальні дії, однак закон не передбачає заборони на службу за фахом діловод у штабі, коли цей штаб перебуває на передовій.

Нагадаємо, 20 лютого в Мінстратегпромі повідомили, що в Україні змінили критерії для визначення підприємства важливим для національної економіки, що в результаті стає підставою для бронювання військовозобов'язаних працівників від мобілізації.

Зі свого боку секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко 21 лютого повідомив, що народні депутати подали до другого читання нового закону про посилення мобілізації №10449 уже понад 2,5 тисячі правок.