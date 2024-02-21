До законопроєкту про мобілізацію подали понад 2,5 тисячі правок: коли почнеться розгляд

Секретар оборонного комітету Ради Роман Костенко розповів, що кількість правок може ще змінитися. З його слів, у комітеті ще не визначились з термінами розгляду.

Related video

Народні депутати подали до другого читання нового закону про посилення мобілізації №10449 вже понад 2,5 тисячі правок. Про те, як це вплине на терміни розгляду законопроєкту, у коментарі "Укрінформу" розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

"Станом на зараз до другого читання законопроєкту про мобілізацію надійшло 2527 правок. Їх кількість ще може змінитися", — повідомив нардеп.

З його слів, оборонний комітет почне напрацьовувати документ до голосування в другому читанні вже наступного тижня. Проте Костенко зауважив, що це не остаточне рішення.

"Спочатку необхідно ознайомитися з остаточною кількістю правок, сформувати порівняльну таблицю, а потім розпочинати розгляд. Комітет ще не визначився, коли це відбудеться. Не думаю, що цього тижня. Можливо, наступного", — пояснив секретар оборонного комітету ВР.

Нагадаємо, перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту й інфраструктури Юлія Клименко розповіла, пом’якшення якої норми законопроєкту про мобілізацію підтримують майже всі фракції.

Нардеп Роман Костенко описав три варіанти, як може відбуватись розгляд мобілізаційного законопроєкту з огляду на кількість правок.