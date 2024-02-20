"Потрібен баланс": підприємці бояться, що новий закон про мобілізацію "паралізує" економіку

Бізнес-асоціації закликають змінити пункти законопроєкту, які стосуються вилучення транспорту й електронних повісток. Також підприємці вимагають точності щодо відстрочок працівникам.

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Український бізнес виступив проти низки пунктів, які пропонує законопроєкт про посилення мобілізації. Деталі відомі з матеріалу Reuters від 19 лютого.

У ЗМІ повідомили, що "провідні бізнес-асоціації України" закликають внести зміни до нового закону про мобілізації. Підприємці побоюються, що ухвалення законопроєкту завдасть удару по економіці.

"Бізнес просить парламент не паралізувати економіку країни новим мобілізаційним законодавством. Потрібен баланс між військовим фронтом і економікою", — зазначили у Європейській Бізнес Асоціації.

Українська підприємницька рада об’єднує понад 100 асоціацій. У своїй заяві вона закликала зняти пропозиції, які можуть нашкодити бізнесу, що вже працює в режимі "виживання".

Український бізнес виступає проти ухвалення пунктів законопроєкту, які стосуються дозволу вилучати транспорт для потреб ЗСУ та онлайн-повісток. Окрім того, підприємців бентежить, що працівників виробництв для війська можуть мобілізувати.

У Міністерстві оборони не відповіли на запит про коментар щодо ситуації. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що інтереси військового командування, бізнесу та громадян мають бути збалансовані.

Як передали журналісти, бізнес вимагає більшої ясності щодо відстрочок. Асоціації прагнуть, щоб критично важливому персоналу, особливо у "висококваліфікованих секторах", не загрожував призов.

Керівниця ІТ-асоціації Марія Шевчук розповіла, що з 360 тисяч спеціалістів галузі має відстрочки лише приблизно 1%. Водночас Приблизно 75% працівників — це чоловіки. ІТ-спільнота також стурбована через пропозицію запровадити електронні повістки.

"Ми дуже закликаємо владу до діалогу з бізнесом, щоб нас почули. Ми могли б рости, ми могли б більше платити податків, ми могли б забезпечувати армію, тому що є проблеми з донорською підтримкою взагалі", — підкреслила Шевчук.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував заяву нардепа Вадима Івченка щодо заборони дітям ухилянтів вступати у виші.

Член оборонного комітету ВР Юрій Здебський розповів, що у комітеті розглядають питання мобілізації ув’язнених та засуджених. З його слів, "вони могли б воювати".