Чому не хочуть служити в ЗСУ: скільки чоловіків готові мобілізуватися (інфографіка)
Соціологи з'ясували, що ймовірність потрапити до некомпетентного командира лякає чоловіка куди більше, ніж можливість потрапити в полон до росіян.
В Україні 35% чоловіків призовного віку, які не мають підстав для відстрочки, отримавши повістку, готові піти служити в армію. Про це стало відомо з дослідження Info Sapiens, яке було проведено на замовлення агентства журналістики даних Texty.org.ua.
У дослідженні йдеться, що серед головних демотиваційних чинників, які відбивають бажання у чоловіків воювати, недостатнє матеріальне забезпечення (65,6%). На другому місці перебуває можливість отримати інвалідність або померти (64,1%). Також чоловіків лякає невизначеність термінів служби (63,8%), багато хто боїться потрапити до поганого командира (59,6%).
За словами соціологів, ймовірність потрапити до некомпетентного командира лякає чоловіка значно більше, ніж можливість потрапити в полон до росіян. Це 59,6% проти 50,8% відповідно.
Соціологи встановили, що найбільше мотивує чоловіків іти служити в армію. Насамперед — це захист своєї сім'ї та батьківщини (71%). Також багато хто хоче помститися, знищувати ворога (64,6%). Примітно також те, що матеріальне забезпечення не відіграє ключової ролі в мотивації йти служити в Сили оборони — лише 33% опитаних висловилися за це.
Дослідники також запитали чоловіків про те, що вони думають про ситуацію на фронті та як вона зміниться протягом шести місяців. Близько половини респондентів відповіли, що мають оптимістичний прогноз. Водночас, 23% чоловіків не змогли визначитися.
У матеріалі йдеться про те, що більшість респондентів не погоджуються, що в суспільстві підтримують тих, хто ухиляється або ховається від мобілізації. Щоправда, ще 19,5% не змогли дати чітку відповідь, а отже, не мають власної сформованої позиції. І це говорить про те, що ставлення може варіюватися під впливом суспільних подій.
Нагадаємо, 27 лютого в Міноборони відповіли, коли запрацює електронний кабінет призовника. Законопроєкт про запровадження електронного кабінету вже ухвалили у Верховній Раді. У міністерстві запевнили, що фахівці почали роботу над функціоналом.