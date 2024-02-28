Чому не хочуть служити в ЗСУ: скільки чоловіків готові мобілізуватися (інфографіка)

Соціологи з'ясували, що ймовірність потрапити до некомпетентного командира лякає чоловіка куди більше, ніж можливість потрапити в полон до росіян.

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В Україні 35% чоловіків призовного віку, які не мають підстав для відстрочки, отримавши повістку, готові піти служити в армію. Про це стало відомо з дослідження Info Sapiens, яке було проведено на замовлення агентства журналістики даних Texty.org.ua.

У дослідженні йдеться, що серед головних демотиваційних чинників, які відбивають бажання у чоловіків воювати, недостатнє матеріальне забезпечення (65,6%). На другому місці перебуває можливість отримати інвалідність або померти (64,1%). Також чоловіків лякає невизначеність термінів служби (63,8%), багато хто боїться потрапити до поганого командира (59,6%).

За словами соціологів, ймовірність потрапити до некомпетентного командира лякає чоловіка значно більше, ніж можливість потрапити в полон до росіян. Це 59,6% проти 50,8% відповідно.

Готовність чоловіків мобілізуватися в Україні Фото: Texty.org.ua.

Чому бояться мобілізації Фото: Texty.org.ua.

Соціологи встановили, що найбільше мотивує чоловіків іти служити в армію. Насамперед — це захист своєї сім'ї та батьківщини (71%). Також багато хто хоче помститися, знищувати ворога (64,6%). Примітно також те, що матеріальне забезпечення не відіграє ключової ролі в мотивації йти служити в Сили оборони — лише 33% опитаних висловилися за це.

Чому хочуть іти служити Фото: Texty.org.ua.

Дослідники також запитали чоловіків про те, що вони думають про ситуацію на фронті та як вона зміниться протягом шести місяців. Близько половини респондентів відповіли, що мають оптимістичний прогноз. Водночас, 23% чоловіків не змогли визначитися.

Думка про ситуацію на фронті. Фото: Texty.org.ua.

У матеріалі йдеться про те, що більшість респондентів не погоджуються, що в суспільстві підтримують тих, хто ухиляється або ховається від мобілізації. Щоправда, ще 19,5% не змогли дати чітку відповідь, а отже, не мають власної сформованої позиції. І це говорить про те, що ставлення може варіюватися під впливом суспільних подій.

Ставлення до мобілізації Фото: Texty.org.ua.

Нагадаємо, 27 лютого в Міноборони відповіли, коли запрацює електронний кабінет призовника. Законопроєкт про запровадження електронного кабінету вже ухвалили у Верховній Раді. У міністерстві запевнили, що фахівці почали роботу над функціоналом.