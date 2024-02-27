Мобілізація в Україні: у Міноборони відповіли, коли запрацює електронний кабінет призовника

Законопроєкт про запровадження електронного кабінету вже ухвалили у Верховній Раді. У міністерстві запевнили, що спеціалісти розпочали роботу над функціоналом.

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В Україні запровадять електронний кабінет для військовозобов'язаних, призовників та військовослужбовців. Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко розповіла, коли він запрацює, як передали 27 лютого в "УНІАН".

Чиновниця Міноборони розповіла, що фахівці вже готують функціонал "сертифікату захисника" та документа про бронювання працівників для впровадження. Чорногоренко пояснила, що виписка з реєстру "Оберіг" вивантажуватиметься в кабінеті військовозобов'язаного і виглядатиме як електронний документ із QR-кодом. Він буде схожий на COVID-сертифікат.

Заступниця міністра зазначила, що електронний кабінет для військовозобов'язаних, призовників та військовослужбовців запрацює через два місяці після того, як ухвалений Верховною Радою закон підпише Володимир Зеленський.

З картки законопроєкту відомо, що він був направлений на підпис президенту ще 7 лютого, але поки підписаний не був.

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