Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, куда направляют служить ограниченно годных мужчин

Ограниченно годный человек может проходить военную службу, однако с определенными ограничениями. Поэтому такое лицо могут мобилизовать в ряды ВСУ, отметил руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков.

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Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации призвать в Вооруженные силы Украины могут ограниченно годных мужчин. Руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков заявил, что таких лиц направляют для прохождения службы в тыловые подразделения. Об этом он сообщил в интервью "Кременчугскому Телеграфу".

"Ограниченно годных, как правило, направляют для прохождения службы в тыловые подразделения. Таких должностей не очень много, поэтому мы таких военнообязанных мобилизуем мало", — сказал Мирослав Волков.

По его словам, такое лицо пригодно для прохождения службы, однако с определенными ограничениями. Поэтому военнослужащий может быть мобилизован, если определенная воинская часть нуждается в таком специалисте.

Кого могут призвать в ВСУ

Также он рассказал, что в ВСУ призывают тех, кто согласно законодательству подлежит мобилизации и не является забронированным. Кроме этого, Волков отметил, что есть большой спектр выбора профессий и должностей в ВСУ — операторы FPV-дронов, пехотинцы-штурмовики и другие.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что новый законопроект о мобилизации №10449 не предусматривает механизмов вручения повесток мужчинам за рубежом. Также в комитете была отклонена норма о том, чтобы запретить лицам за рубежом предоставлять консульские услуги, если у тех нет военно-учетных документов.

29 февраля командир батальона К-2 54-й ОМБр, Герой Украины Кирилл Верес заявил, что мобилизация поможет не потерять территории, которые сейчас контролирует Украина. Также это даст возможность заменить бойцы ВСУ, которые уже истощены.