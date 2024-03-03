Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, куди направляють служити обмежено придатних чоловіків

Обмежено придатний чоловік може проходити військову службу, проте з певними обмеженнями. Тому таку особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ, зауважив керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков.

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Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації призвати до Збройних сил України можуть обмежено придатних чоловіків. Керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков заявив, що таких осіб направляють для проходження служби в тилові підрозділи. Про це він повідомив в інтерв'ю "Кременчуцькому Телеграфу".

"Обмежено придатних, як правило, направляють для проходження служби у тилові підрозділи. Таких посад не дуже багато, тому ми таких військовозобов’язаних мобілізовуємо мало", — сказав Мирослав Волков.

З його слів, така особа придатна для проходження служби, проте з певними обмеженнями. Тому військовослужбовець може бути мобілізований, якщо певна військова частина має потребу в такому спеціалістові.

Кого можуть призвати до ЗСУ

Також він розповів, що до ЗСУ призивають тих, хто згідно з законодавством підлягає мобілізації та не є заброньованим. Крім цього, Волков наголосив, що є великий спектр вибору професій та посад в ЗСУ — оператори FPV-дронів, піхотинці-штурмовики та інші.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський розповів, що новий законопроєкт про мобілізацію №10449 не передбачає механізмів вручення повісток чоловікам за кордоном. Також у комітеті було відхилено норму про те, аби заборонити особам за кордоном надавати консульські послуги, якщо в тих немає військово-облікових документів.

29 лютого командир батальйону К-2 54-й ОМБр, Герой України Кирило Верес заявив, що мобілізація допоможе не втратити території, які наразі контролює Україна. Також це дасть можливість замінити бійці ЗСУ, які вже виснажені.