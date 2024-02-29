"Мобілізація потрібна": Україна ризикує втратити те, що вже є, — комбат ЗСУ (відео)

На думку Героя України, комбата Кирила Вереса, конче необхідна ротація для підрозділів на фронті і відпочинок для них хоча б на 2 тижні. Про 2-3 роки відпочинку для військових зараз не йдеться.

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Бійців Сил оборони потрібно замінити, бо вони вже виснажені, а вдала мобілізація допоможе не втратити території, які зараз контролює Україна. Про це під час інтерв'ю YouTube-проєкту "Омелянович" сказав командир батальйону К-2 54-й ОМБр, Герой України Кирило Верес.

"Якщо ми проведемо вдало мобілізацію, поповнимо ті бойові частини, які зазнали втрат, ми хоча б не про**бемо те, що в нас є. Так і скажу, що мобілізація потрібна, щоб не про**бати те, що в нас є. Ті люди, які там, насправді не буду говорити, що вони закінчуються, але вони змучені, їх треба міняти, хоча б дати їм час перепочити. Ніхто не говорить про рік-два. Для когось і 2 тижні відпочинок", — сказав він.

"Верес" додав, що з приводу відпочинку для військових на передовій не йдеться про рік-два. Їм би отримати хоча б 2 тижні відпочинку.

Комбат говорить, що українці потроху мобілізуться в окремі підрозділи, і багато чого залежить від командира.

Нагадаємо, що бойовий медик батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Козятинський вважає, що воювати повинні усі українці, а мобілізаційний вік в України потрібно понизити до 23 років.

29 лютого стало відомо, комітет Верховної Ради схвалив звільнення від призову для низки категорій громадян. Одинокі та багатодітні батьки, родичі людей з інвалідністю I-II групи, опікуни неповнолітніх згідно із законопроєктом №10449 не підлягають мобілізації.