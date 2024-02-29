"Вік – хоча б до 23 років": у "Вовків Да Вінчі" розповіли, яка потрібна мобілізація (відео)

Бойовий медик батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Козятинський вважає, що воювати повинні усі українці.

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Мобілізаційний вік в України потрібно понизити до 23 років. Про це повідомив бойовий медик батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Козятинський в ефірі Ранок.LIVE.

Військовий наголосив, що погоджується зі зменшенням мобілізаційного віку та вважає, що воювати повинні усі. З його слів, це треба було зробити давно.

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"Треба зменшити мобілізаційний вік хоча б до 23 років", — заявив він.

Командир штурмової групи на псевдо "Макар" з 3 ОШБр розповів YouTube-каналу Ukrainian Witness про те, що війна не омине нікого. З його слів, бойові дії триватимуть й надалі.

"Думати, що ви пересидите вдома, вона вас не торкнеться, то ні, війна торкнеться всіх", – пояснив військовий.

ЗСУ, з його слів, потрібно більше зброї. Дрони та системи РЕБ це вже необхідність для Сил оборони. Не оминув він й питання мобілізації, заявивши, що у війську потрібні постійно люди.

Мобілізація в Україні та зниження призовного віку

Зниження призовного віку в Україні, як повідомляє The New York Times, може призвести до нової демографічної кризи. У ЗМІ назвали окопну війну "жахливою перспективою". Повідомляється, що мобілізація 20-річних може поставити безпеку України під загрозу "через десятиліття". Журналісти пояснили, що українські солдати проводять три дні на передовій, а потім стільки ж перебувають на менш небезпечних позиціях. Зокрема, йдеться про покинуті будинки в сусідніх селах.

Нагадаємо, 29 лютого стало відомо, комітет Ради схвалив звільнення від призову низки категорій громадян. Одинокі та багатодітні батьки, родичі інвалідів I-II групи, опікуни неповнолітніх згідно з законопроєктом №10449 не підлягають мобілізації. На засіданні під час розгляду цього блоку питань були присутні міністр соціальної політики та заступник міністра охорони здоров’я. Їхню позицію врахували.