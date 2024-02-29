Мобілізація в Україні: чи призиватимуть жінок за новим законопроєктом

Обговорення нового документа про мобілізацію тривають і окреме питання полягає в призові українок на поле бою. Поки що вони можуть пройти через це добровільно.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої незабаром нібито можуть призивати не тільки чоловіків, а й жінок. В "Уніан" поділилися, що зміниться після ухвалення нового законопроєкту №10449.

Згідно з пунктом 11 статті 1 чинного Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", на військовому обліку мають перебувати деякі категорії жінок.

Передусім ідеться про тих, хто придатний до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, а найголовніше — закінчили заклади фахової, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тоді вони й підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

У другому випадку, це може статися, якщо українки мають спеціальність або професію, яка є спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю. Перелік уже був визначений Міністерством оборони і таких жінок беруть на військовий облік за їхнім бажанням.

Мобілізація жінок в Україні: що зміниться після ухвалення законопроєкту

Автори матеріалу зазначили, що згідно з пунктами 11 і 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", жінки-медики або фармацевти, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на службу. Вони повинні будуть виконувати роботи із забезпечення оборони країни під час воєнного стану. У мирний час їх приймають на військову службу в добровільному порядку.

Водночас українок, які перебувають на військовому обліку, не мобілізують, і вони, як і раніше, можуть вирушити на фронт лише в тому разі, якщо самі цього захочуть. Якщо йдеться про новий законопроєкт, то суттєвих змін у ньому бути не повинно. Буде змінено лише перерахований вище пункт, згідно з яким навіть у воєнний час українки відправлятимуться на фронт добровільно.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що зниження призовного віку в Україні може призвести до нової демографічної кризи. У ЗМІ назвали окопну війну "жахливою перспективою". Повідомляється, що мобілізація 20-річних може поставити безпеку України під загрозу "через десятиліття".