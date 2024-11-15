Ніхто не вийде переможцем: учені розповіли про поширену пастку для здоров'я жінок

Сучасний світ, динамічний і такий, що часто не прощає помилки, посіяв у багатьох із нас певний вид стресу, який впливає на абсолютно все. Однак учені нещодавно з'ясували, що для жінок він також є причиною багатьох розладів.

Нещодавнє дослідження вчених пролило світло на заплутаний взаємозв'язок між жіночою конкуренцією та харчовими розладами. Воно припускає, що стрес, який виникає внаслідок конкуренції між жінками, чи то за статус, чи то за чоловічу увагу, може істотно вплинути на порушення харчової поведінки. Цей зв'язок зберігається і після традиційних очікувань, зачіпаючи жінок різних вікових груп, включно з тими, хто перебуває в менопаузі, пише PsyPost.

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Традиційні наукові роботи значною мірою зосереджуються на культурних та медійних ідеалах, що формують образ тіла. Нове дослідження вчених, опубліковане в журналі Adaptive Human Behavior and Physiology, в унікальний спосіб розглянуло соціальний стрес від жіночої конкуренції як фактор, що сприяє розвитку розладів харчової поведінки, наголошуючи на еволюційній перспективі їхнього розвитку.

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Еволюційні теорії припускають, що внутрішньостатева конкуренція між жінками може мати адаптивне коріння, історично відкладаючи відтворення в стресових соціальних умовах. Однак у сучасному суспільстві ця адаптивна поведінка може проявлятися у вигляді обмежувальних дієт або навпаки — переїдання. Це дослідження проводилося під керівництвом Кетрін Салмон, професорки психології Університету Редлендс, у співпраці з Джессікою Хехман, яка опікується питаннями тривалості життя та менопаузи.

Команда провела два дослідження для визначення причин розвитку подібних розладів. У першому, в якому взяли участь 103 жінки студентського віку, використовували опитувальники для оцінювання стресу, пов'язаного з суперництвом з іншими жінками, і співвіднесення його зі схильністю до безладного харчування. Результати показали, що стрес, пов'язаний із ним, зумовив значну частину відмінностей у розладах харчової поведінки учасниць, пов'язавши вищий рівень стресу зі збільшенням нездорової харчової поведінки. У другому дослідженні 295 жінок віком від 30 років і старше отримали додаткові відомості. Учасниці розповіли про свій нинішній і минулий рівень стресу від змагань, харчову поведінку та менопаузальний статус.

Стрес від змагань залишався чинником, що впливає на безладне харчування, навіть у жінок старшого віку. Незаміжні жінки, при цьому, відзначали вищий рівень стресу, пов'язаного з суперництвом, порівняно із заміжніми, хоча сімейний стан безпосередньо не передбачав безладної харчової поведінки. Особливо дивовижними для вчених виявилися підвищені показники стресу в жінок у постменопаузі, оскільки дослідники припускали, що з віком цей стрес знижується.

Це дослідження показало стійкість стресу соціальної конкуренції та його потенційний вплив протягом усього життя жінки, на відміну від уявлень учених про його цикл. Хоча з віком ставлення до безладного харчування, як правило, знижується, воно не зникає повністю, заявили автори. Це підкреслює важливість розуміння ширших соціальних і психологічних чинників, що впливають на розлади харчової поведінки, включно з подружнім і клімактеричним впливом. Автори вважають, що необхідні подальші дослідження для вивчення цієї динаміки в більш різноманітних популяціях і виявлення захисних факторів, які могли б пом'якшити вплив стресу конкуренції на харчову поведінку в жінок. Розширення цього дослідження на різні культури та включення до нього чоловіків може забезпечити ширший погляд на ці висновки, зазначили вони. Подібні висновки могли б стати основою для розроблення стратегій цільової підтримки та лікування людей, які страждають на розлади харчової поведінки на тлі постійного почуття конкуренції, що є доволі частим явищем у сучасному світі.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.