Топ 5 заспокійливих напоїв, які допоможуть розслабитися після напруженого дня
Якщо після складного напруженого дня ви звикли пити чай, настав час урізноманітнити перелік варіантів для розслаблення та зняття напруги. Існує безліч напоїв, які можуть вас заспокоїти і розслабити перед сном.
Виконуючи за день масу справ і доручень, до вечора ми так втомлюємося, що буквально валимося з ніг. Щоб зняти напругу, втому і трохи розслабитися, прийшовши додому, випийте один із заспокійливих напоїв. Про напої, які допоможуть вам розслабитись після складного дня, пише Real Simple.
Є кілька ключових інгредієнтів, на які слід звернути увагу, коли йдеться про розслаблювальні напої. Наприклад, напої на основі магнію і армагани чудово підходять для зниження стресу. "Низький рівень магнію пов'язаний з більш високим рівнем стресу", — пояснює Шнайдер. "Магній знижує [стрес], підтримуючи функцію рецепторів ГАМК, які мають вирішальне значення для розслаблення". Так само ашваганда є адаптогеном, який допомагає знизити рівень кортизолу, стимулюючи рецептори гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК).
Інші інгредієнти, які можуть допомогти вам розслабитися, включають L-теанін і вітаміни групи B. Перед покупкою одного з перерахованих нижче напоїв обов'язково прочитайте етикетку. "Ринок затоплений адаптогенними, ноотропними і рослинними напоями, які стверджують, що знижують [стрес], але ці сміливі обіцянки часто не мають наукового обгрунтування", — каже дієтологиня Кароліна Шнайдер. Крім того, переконайтеся, що ви доповнюєте ці напої "цільною їжею з переважанням рослинних продуктів", — радить Шнайдер. "Ці стратегії мають більш переконливі та послідовні докази підтримки психічного благополуччя в довгостроковій перспективі".
Ромашковий чай
Ромашковий чай, який часто називають м'яким заспокійливим засобом, є одним із найпопулярніших напоїв без кофеїну, і на те є вагомі причини. "Ромашка містить апігенін, антиоксидант, який зв'язується з рецепторами в мозку, сприяючи розслабленню", — зазначає Шнайдер. Наступного разу, коли ви повернетеся додому після довгого і напруженого дня, заваріть собі гарячу чашку цього трав'яного чаю.
Зелений чай
Говорячи про чаї, зелений чай — ще одна суперзірка з невеликим вмістом кофеїну, яка ідеально підходить для того, щоб допомогти вам розслабитися і відпочити. "Зелений чай, зокрема матча, містить L-теанін, амінокислоту, відому своєю здатністю сприяти розслабленню без сонливості", — каже дієтолог. "L-теанін збільшує альфа-хвилі мозку, пов'язані зі спокійним, пильним станом, і може допомогти зменшити сприйняття стресу".
Какао
Це не просто сезонні ласощі — какао — ще один розслаблювальний напій, який може допомогти вам заспокоїтися. Какао часто містить триптофан, незамінну амінокислоту, яка виробляє серотонін і мелатонін. Крім свого чудового смаку і заспокійливих властивостей, теплі напої, такі як какао, можуть допомогти вам просто заспокоїтися і зняти напругу.
Вишневий сік
Відтоді як користувачі TikTok зрозуміли, що терпкий вишневий сік може допомогти заколисати вас, він перебуває в центрі пильної уваги. Вишневий сік багатий на мелатонін (з терпкої вишні), триптофан і проціанідин B-2, які можуть допомогти знизити окислювальний стрес, сприяти розслабленню і поліпшити якість сну.
Тепле молоко
Тепле молоко не так популярне серед дорослих, як серед маленьких дітей, але воно дійсно може допомогти заспокоїтися після довгого напруженого дня. Молоко містить інгредієнти, що сприяють розслабленню, як-от тритофан, мелатонін, лактоза, вітаміни групи В і магній, і зігріти чашку молока можна швидко і легко, коли ви хочете миттєвого комфорту.
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