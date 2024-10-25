Як швидко заспокоїтися: 5 найкращих напоїв для зняття стресу

У сучасному світі стрес оточує нас всюди, від стрічки новин до дороги на роботу. Переходячи в хронічний, стрес може сильно нашкодити здоров'ю і знизити якість життя, тому важливо навчитися ним керувати, зокрема за допомогою певних напоїв.

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Стрес буквально став невід'ємною частиною життя кожної людини, але постійне перебування в цьому стані може вплинути на ваше фізичне і психічне здоров'я. Вкрай важливо працювати над своїм способом життя, щоб вирішити ці проблеми. І перше, що слід зробити, — це вибрати здорове харчування, оскільки їжа відіграє вирішальну роль у гарному самопочутті. Є продукти, які змушують вас відчувати тривогу і напругу, й ті, які можуть заспокоїти. Можливо, ви здивуєтеся, але заспокоїтися в стресовій ситуації допоможе звичайна вода. Так-так, питна вода, та аж ніяк не кава. Алкоголь, кофеїн, енергетичні напої та безалкогольні напої, навпаки, можуть посилити стрес і негативно вплинути на психічне та фізичне здоров'я. Вибирайте здорові напої, щоб ефективно впоратися зі стресом і знизити його рівень. Про це пише Times of India.

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Вода

Фото: Freepik

Людина повинна випивати 8 склянок води щодня, оскільки вона корисна для вашого фізичного та психічного здоров'я. Вживання достатньої кількості рідини допомагає регулювати кортизол і забезпечує зняття стресу. Зневоднення може викликати гормональний дисбаланс і підтримувати стрес протягом дня. Дослідження, опубліковане в Journal of Nutrition, показало, що зневоднення може негативно вплинути на когнітивні функції та настрій.

Трав'яний чай

Трав'яний чай найкраще підходить для зняття стресу, оскільки він має заспокійливу дію і не містить кофеїну. Заспокійливий аромат трав'яних чаїв, як-от м'ята перцева або лаванда, може зменшити стрес і напругу. У дослідженні, опублікованому в American Journal of Medicine, вивчали вплив трав'яного чаю на якість сну і тривожність — і було виявлено, що він дійсно ефективний.

Молоко

Фото: Freepik

Молоко — напій, який також дуже ефективно допомагає впоратися зі стресом. Воно містить серотонін, відомий своєю заспокійливою і пом'якшувальною дією. Він допомагає поліпшити настрій і знижує стрес і напругу. Тепле молоко, випите на ніч, може бути ще більш заспокійливим і навіть поліпшити якість сну. У дослідженні, опублікованому в American J ournal of Clinical Nutrition, обговорюється роль молока в зниженні стресу.

Смузі

Смузі можуть бути корисними для зняття стресу завдяки багатим поживними речовинами інгредієнтам, які забезпечують необхідні вітаміни і мінерали, що підтримують реакцію організму на стрес. Багато з цих інгредієнтів багаті антиоксидантами, такими, як вітамін С, який допомагає зменшити стрес. Смузі також містять поживні речовини, необхідні для регулювання настрою і підтримки нервової системи. Ці натуральні засоби для зняття стресу можуть сприяти відчуттю спокою, не викликаючи сонливості.

Кокосова вода

Фото: Freepik

Кокосова вода містить велику кількість калію, що дає багато переваг як природний гідрататор і джерело необхідних електролітів для правильної роботи мозку. Вона також багата на антиоксиданти, які можуть допомогти знизити стрес і забезпечити природний приплив енергії. Дослідження, опубліковане в Journal of Human Nutrition and Dietetics, показало, що кокосова вода відіграє важливу роль в управлінні рівнем стресу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.