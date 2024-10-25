Як швидко заспокоїтися: 5 найкращих напоїв для зняття стресу
У сучасному світі стрес оточує нас всюди, від стрічки новин до дороги на роботу. Переходячи в хронічний, стрес може сильно нашкодити здоров'ю і знизити якість життя, тому важливо навчитися ним керувати, зокрема за допомогою певних напоїв.
Стрес буквально став невід'ємною частиною життя кожної людини, але постійне перебування в цьому стані може вплинути на ваше фізичне і психічне здоров'я. Вкрай важливо працювати над своїм способом життя, щоб вирішити ці проблеми. І перше, що слід зробити, — це вибрати здорове харчування, оскільки їжа відіграє вирішальну роль у гарному самопочутті. Є продукти, які змушують вас відчувати тривогу і напругу, й ті, які можуть заспокоїти. Можливо, ви здивуєтеся, але заспокоїтися в стресовій ситуації допоможе звичайна вода. Так-так, питна вода, та аж ніяк не кава. Алкоголь, кофеїн, енергетичні напої та безалкогольні напої, навпаки, можуть посилити стрес і негативно вплинути на психічне та фізичне здоров'я. Вибирайте здорові напої, щоб ефективно впоратися зі стресом і знизити його рівень. Про це пише Times of India.
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Вода
Людина повинна випивати 8 склянок води щодня, оскільки вона корисна для вашого фізичного та психічного здоров'я. Вживання достатньої кількості рідини допомагає регулювати кортизол і забезпечує зняття стресу. Зневоднення може викликати гормональний дисбаланс і підтримувати стрес протягом дня. Дослідження, опубліковане в Journal of Nutrition, показало, що зневоднення може негативно вплинути на когнітивні функції та настрій.
Трав'яний чай
Трав'яний чай найкраще підходить для зняття стресу, оскільки він має заспокійливу дію і не містить кофеїну. Заспокійливий аромат трав'яних чаїв, як-от м'ята перцева або лаванда, може зменшити стрес і напругу. У дослідженні, опублікованому в American Journal of Medicine, вивчали вплив трав'яного чаю на якість сну і тривожність — і було виявлено, що він дійсно ефективний.
Молоко
Молоко — напій, який також дуже ефективно допомагає впоратися зі стресом. Воно містить серотонін, відомий своєю заспокійливою і пом'якшувальною дією. Він допомагає поліпшити настрій і знижує стрес і напругу. Тепле молоко, випите на ніч, може бути ще більш заспокійливим і навіть поліпшити якість сну. У дослідженні, опублікованому в American J ournal of Clinical Nutrition, обговорюється роль молока в зниженні стресу.
Смузі
Смузі можуть бути корисними для зняття стресу завдяки багатим поживними речовинами інгредієнтам, які забезпечують необхідні вітаміни і мінерали, що підтримують реакцію організму на стрес. Багато з цих інгредієнтів багаті антиоксидантами, такими, як вітамін С, який допомагає зменшити стрес. Смузі також містять поживні речовини, необхідні для регулювання настрою і підтримки нервової системи. Ці натуральні засоби для зняття стресу можуть сприяти відчуттю спокою, не викликаючи сонливості.
Кокосова вода
Кокосова вода містить велику кількість калію, що дає багато переваг як природний гідрататор і джерело необхідних електролітів для правильної роботи мозку. Вона також багата на антиоксиданти, які можуть допомогти знизити стрес і забезпечити природний приплив енергії. Дослідження, опубліковане в Journal of Human Nutrition and Dietetics, показало, що кокосова вода відіграє важливу роль в управлінні рівнем стресу.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.