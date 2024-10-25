Как быстро успокоиться: 5 лучших напитков для снятия стресса

В современном мире стресс окружает нас повсюду, от ленты новостей до дороги на работу. Переходя в хронический, стресс может сильно навредить здоровью и снизить качество жизни, поэтому важно научиться ним управлять, в том числе с помощью определенных напитков.

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Стресс буквально стал неотъемлемой частью жизни каждого человека, но постоянное нахождение в таком состоянии может повлиять на ваше физическое и психическое здоровье. Крайне важно работать над своим образом жизни, чтобы решить эти проблемы. И первое, что следует сделать — это выбрать здоровое питание, так как еда играет решающую роль в хорошем самочувствии. Есть продукты, заставляющие вас чувствовать тревогу и напряжение, и те, которые могут успокоить. Возможно, вы удивитесь, но успокоиться в стрессовой ситуации поможет обычная вода. Да-да, питьевая вода, но никак не кофе. Алкоголь, кофеин, энергетические напитки и безалкогольные напитки, наоборот могут усугубить стресс и негативно повлиять на психическое и физическое здоровье. Выбирайте более здоровые напитки, чтобы эффективно справляться со стрессом и снижать его. Об этом пишет Times of India.

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Вода

Фото: Freepik

Человек должен выпивать 8 стаканов воды каждый день, так как она полезна для вашего физического и психического здоровья. Употребление достаточного количества жидкости помогает регулировать кортизол и обеспечивает снятие стресса. Обезвоживание может вызвать гормональный дисбаланс и поддерживать стресс в течение дня. Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что обезвоживание может негативно повлиять на когнитивные функции и настроение.

Травяной чай

Травяной чай лучше всего подходит для снятия стресса, так как он обладает успокаивающим действием и не содержит кофеина. Успокаивающий аромат травяных чаев, таких как мята перечная или лаванда, может уменьшить стресс и напряжение. В исследовании, опубликованном в American Journal of Medicine, изучалось влияние травяного чая на качество сна и тревожность — и было обнаружено, что он действительно эффективен.

Молоко

Фото: Freepik

Молоко – напиток, который также очень эффективно помогает справиться со стрессом. Оно содержит серотонин, известный своим успокаивающим и смягчающим действием. Он помогает улучшить настроение и снижает стресс и напряжение. Теплое молоко, выпитое на ночь, может быть еще более успокаивающим и даже улучшить качество сна. В исследовании, опубликованном в American J ournal of Clinical Nutrition, обсуждается роль молока в снижении стресса.

Смузи

Смузи могут быть полезны для снятия стресса благодаря богатым питательными веществами ингредиентам, которые обеспечивают необходимые витамины и минералы, поддерживающие реакцию организма на стресс. Многие из этих ингредиентов богаты антиоксидантами, такими как витамин С, который помогает уменьшить стресс. Смузи также содержат питательные вещества, необходимые для регулирования настроения и поддержки нервной системы. Эти натуральные средства для снятия стресса могут способствовать ощущению спокойствия, не вызывая сонливости.

Кокосовая вода

Фото: Freepik

Кокосовая вода содержит большое количество калия, что дает много преимуществ в качестве естественного гидрататора и источника необходимых электролитов для правильной работы мозга. Она также богата антиоксидантами, которые могут помочь снизить стресс и обеспечить естественный прилив энергии. Исследование, опубликованное в Journal of Human Nutrition and Dietetics, показало, что кокосовая вода играет важную роль в управлении уровнем стресса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.