Тревожный день: 5 вещей, которые нужно сделать утром, чтобы расслабиться и успокоиться

Как сохранить спокойствие в особенно сложный день? Чтобы не нервничать, не паниковать и иметь холодный здравый ум, выполняйте простые эти простые техники.

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Есть дни, которые больше, чем другие, подвержены стрессу и переживаниям. Чтобы избежать паники, вы можете научиться успокаиваться и ставить свое психическое здоровье на первое место. Эбигейл Мэри Таугвалдер, тренер по здоровому образу жизни, разработавшая метод Аби, дает успокаивающие техники, которые помогут нам освободиться от негативных мыслей, связанных со стрессом, и избежать чрезмерной эмоциональности накануне важных событий. Об этом пишет Vogue Italia.

Итак, каким должно быть ваше идеальное утро накануне важного дня или особенно ответственного, или тревожного события.

Дыхание

Фото: Freepik

Глубоко дышите перед тем, как встать с постели. "Если вы просыпаетесь в тревоге, оставайтесь в постели и начните свой день, просто делая глубокие вдохи животом. Представьте, что вы надуваете живот, как воздушный шар, вдыхая через нос, чтобы увеличить потребление кислорода и лучше сосредоточиться на текущих задачах. Выдохните ртом, это помогает расслабиться, отрегулировать температуру тела и растянуть мышцы. Энн Даттон, директор программы обучения осознанности Йельского центра стресса, объясняет: "Вдох через нос также замедляет дыхание, потому что он оказывает большее сопротивление", — говорит Таугвалдер.

Двигайтесь

Делайте прыжки, физическая активность поможет вам переключиться. "Если ваше тело напряжено, встаньте и двигайтесь. Попрыгайте! Согласно традиционной китайской медицине, в нашем теле есть энергетические каналы, чакры, которые связаны с благополучием. Представьте себе сжатый кулак, в котором ничего не течет. Откройте его и обратите внимание, насколько он гладкий. Встряхните свой организм любимой музыкой, расслабьтесь и тренируйтесь", — говорит тренер.

Медитация

Фото: Getty

Медитация помоет переключить выше внимание и вернуть внимание на чувства.

"Чувствуете себя перегруженным? Восстановите связь с помощью простой сенсорной медитации. Потратьте несколько минут, чтобы обратить внимание на то, что вы можете видеть, слышать, обонять, ощущать на вкус и ощущать", — советует Эбигейл Мэри Таугвалдер.

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Будьте благодарны

Запишите на листке бумаге 3 вещи, за которые вы благодарны прямо сейчас. И лучше писать от руки, а не печатать в заметках в телефоне.

"У вас слишком много дел и слишком много мыслей? Неудивительно, что в день приходит около 6000 мыслей! Сосредоточьтесь на том, что приносит вам радость, чтобы направить свои мысли в позитивное русло. Сосредоточьтесь на том, что важно. Напишите 3 вещи, за которые вы благодарны. Каждое утро, когда вы просыпаетесь: погода, личная жизнь, цветок в вазе, повышение по службе или предстоящие праздники", — отмечает Таугвалдер.

Используйте эфирные масла

Фото: Getty Images

Эбигейл Мэри Таугвалдер отмечает: "Знаете ли вы, что 75% всех эмоций, возникающих каждый день, связаны с запахами? Исследования показывают, что настроение улучшается на 40% после воздействия приятных ароматов. Поскольку обонятельный нерв напрямую связан с областью мозга, которая получает доступ к памяти, настроению и эмоциям, стимулируйте его, чтобы улучшить самочувствие. Когда вы готовитесь к новому дню, хорошей привычкой для борьбы со стрессом на работе является распыление в воздухе "антистрессовой" летней смеси, изготовленной из органических эфирных масел, например:

лимон — способствует увеличению энергии, естественным образом улучшает настроение;

грейпфрут — освежает, может помочь при "печали";

пряная мята — снимает умственное напряжение и усталость;

лаванда — расслабляет и способствует хорошему самочувствию".

Напомним, ученые рекомендуют спать днем, чтобы сохранить здоровье мозга.

Ранее Фокус писал о том, почему в жару мы испытываем жуткую усталость, и постоянно хотим спать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.