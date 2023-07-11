Дневной сон полезен. Ученые рекомендуют спать днем, чтобы сохранить здоровье мозга

Если жарким летним днем вам захочется вздремнуть, не отказывайте себе в этом удовольствии. Ученые доказали, что короткий дневной сон чрезвычайно полезен для мозга.

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Ученые по всему миру много лет изучают влияние дневного сна на организм человека. Некоторые из исследований противоречивы, но все они пытаются определить преимущества дневного сна — короткой послеобеденной дремоты. В последнем исследовании изучается влияние дневного сна на когнитивные функции и объем мозга. И результаты могут побудить многих людей перенять эту типично средиземноморскую привычку и вписать ее в свой распорядок дня. Об этом пишет Lifestyle Asia.

Некоторые люди изо всех сил пытаются заснуть после напряженного дня, ворочаясь в постели и мучаясь от бессонницы, в то время как другие могут задремать где угодно и когда угодно, просто закрыв глаза буквально на несколько минут. Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университетского колледжа Лондона и Республиканского университета Монтевидео в Уругвае, люди, практикующие короткие периоды сна, в старости могут быть более внимательными.

Что говорят исследования о пользе дневного сна?

Исследование, опубликованное в журнале Sleep Health, основано на большой группе из 35 080 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Исследователи сначала проанализировали ответы участников относительно того, как часто они спят в течение дня — регулярно, иногда, редко или никогда, — а затем проверили их с помощью трекеров сна. Затем их генетический профиль был установлен с использованием данных предыдущих исследований. Ученые использовали эти данные, чтобы определить, какие люди регулярно спят, на основе 92 генетических различий, а затем изучили размер их мозга.

И результаты, мягко говоря, удивительные. В частности, ученые предполагают, что объем мозга людей, которые регулярно практикуют дневной сон, больше (в среднем 15,80 см) по сравнению с теми, кто мало или совсем не спит в дневное время. Предполагая, что мозг убывает или сжимается на 0,2-0,5% в год, начиная с 35-летнего возраста, исследователи подсчитали, что мозг, который регулярно спит, выглядит на 2,6-6,5 лет моложе. Ученые добавляют: "эта разница примерно равна разнице в объеме мозга между людьми с нормальной когнитивной функцией и легкими когнитивными нарушениями".

Фото: Dalina Rahman/Getty Images

Обратите внимание, однако, что исследователи ссылаются на "короткий сон", не указывая продолжительность или частоту, с которой люди должны практиковать дневные сиесты, чтобы получить реальную пользу. Тем не менее, исследование подтверждает, что регулярные периоды отдыха такого рода в конечном итоге помогают сохранить здоровье мозга, а также подтверждают, что польза наступает после 5-15-минутного сна.

Предыдущее научное исследование, проведенное исследователями Brigham and Women's Hospital, показало, что длительный сон может нанести вред здоровью. Сообщается, что именно дневной сон продолжительностью более 30 минут повышает риск ожирения, высокого кровяного давления и метаболического синдрома. Таким образом, дневной сон полезен для здоровья, если вы не спите слишком долго.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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