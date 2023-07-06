Почему в жару постоянно хочется спать: 6 главных причин
Мы с нетерпением ждем жарких солнечных дней, но когда они наступают, испытываем жуткую усталость, и постоянно хотим спать. Почему так происходит?
Усталость и постоянная сонливость в жаркое время года обычное явление. Это связано с тем, что в жару ваше тело работает в ускоренном режиме, чтобы сохранять прохладу и поддерживать безопасную внутреннюю температуру. Вся эта тяжелая работа может заставить вас чувствовать себя вялым. Об этом пишет Sleep Advisor.
Гипоталамус является частью мозга, которая контролирует функции организма, и он работает с другими частями тела, включая потовые железы, кожу и кровеносные сосуды, чтобы контролировать вашу температуру.
Потоотделение – один из инструментов организма, который он использует, чтобы сохранять прохладу. Тело каждого человека состоит из потовых желез, в которых вырабатывается пот. Человеческий пот состоит в основном из воды, но также содержит небольшое количество соли, сахара, аммиака и мочевины.
Расширение сосудов – еще один естественный способ охлаждения вашего организма. Во время этого процесса ваши кровеносные сосуды расширяются, позволяя большему количеству крови приливать к поверхности кожи, чтобы охладить теплую кровь. По этой же причине кожа некоторых людей может быть более красной, когда им жарко.
В дополнение к вашей естественной системе охлаждения, есть и другие способы воздействия тепла на ваше тело, которые могут вас утомить и заставить испытывать сонливость.
Обезвоживание
Обезвоживание происходит, когда ваше тело теряет больше жидкости, чем получает. Когда вы потеете, вы теряете жидкость быстрее, и если вы не пополняете ее, наступает обезвоживание. Одним из последствий обезвоживания является усталость.
Обезвоживание может стать причиной теплового удара, проблемам с мочеиспускательной системой и даже судорогам. Любой человек уязвим к последствиям обезвоживания, но это наиболее опасно для маленьких детей и пожилых людей.
Низкое давление
В жару, люди могут испытывать обезвоживание и повышенный приток крови к коже. Это, в свою очередь, может привести к палению артериального давления или гипотензии. Усталость является одним из симптомов низкого кровяного давления.
Гипотония также повышает риск головокружения, обморока и падений, что может быть особенно опасно для пожилых людей.
Солнечный ожог
Слишком много времени на солнце без надлежащего ухода за кожей может вызвать еще большую сонливость. Когда у вас развивается сильный солнечный ожог, это может усугубить последствия обезвоживания и, возможно, вызвать у вас шок. Когда вы находитесь в шоке, вы можете испытывать низкое кровяное давление и сильную слабость.
Тепловой удар
В некоторых случаях ваше тело не справляется с высокой температурой и у вас может развиться так называемое тепловое истощение. Это когда тело перегревается.
Тепловой удар является наиболее серьезным из состояний, связанных с жарой, и может быть опасным для жизни.
Симптомы теплового удара:
- Прохладная, влажная кожа
- Головокружение
- Обморок
- Усталость
- Экстремальное потоотделение
- Слабый или быстрый пульс
- Низкое артериальное давление в положении стоя
- Мышечные спазмы
- Тошнота
- Головная боль
То, что жара может вызывать сонливость, не означает, что это норма. Нужно помочь организму справиться с высокой температурой и вот, что вы можете сделать!
Пейте много воды
Чтобы помочь обуздать обезвоживание и его последствия, вызывающие сонливость, нужно пить много воды. Несмотря на то, что вы можете не чувствовать жажды, если вы потеете, необходимо восполнить потерю жидкости. И для этого лучше всего выбирать чистую прохладную воду.
Ограничьте пребывание на солнце
Пик тепла обычно приходится на период с 12:00 до 16:00. Вам следует ограничить воздействие солнца и тепла, оставаясь в помещении или находясь в тени в это время.
Пользуйтесь солнцезащитным кремом
В жаркое время года нужно защищать кожу от вредного воздействия солнца и дополнительного обезвоживания, поэтому возьмите в привычку наносить солнцезащитный крем, перед тем, как выйти на улицу. Большинство экспертов рекомендуют солнцезащитный фактор SPF не менее 30. Головные уборы и солнцезащитные очки также могут защитить вас от палящего солнца.
Носите натуральную одежду
В очень теплые дни носите легкую одежду светлых оттенков из натуральных и дышащих тканей, например, из хлопка или льна. Вы также должны держаться подальше от синтетических материалов, так как они сохраняют тепло.
Тренируйтесь, когда прохладно
Летом попробуйте перенести свои тренировки на раннее утро или вечер, когда погода более прохладная. Вы также можете разнообразить свои тренировки, добавив плавание, которое является отличным способом, чтобы освежиться в жару.
Напомним, используйте отдых в бассейне для того, чтобы провести легкую силовую тренировку на все тело.
Ранее Фокус писал о том, какие продукты не только освежают, но и обладают особыми питательными свойствами, которые помогают нам лучше переносить жару.
Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.
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