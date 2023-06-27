Тренировка в бассейне. 8 упражнений для похудения, которые сможет сделать каждый

Используйте отдых в бассейне для того, чтобы провести легкую силовую тренировку на все тело.

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Вода оказывает сопротивление, как при силовых тренировках, но при этом снижает нагрузку на суставы, поддерживая вес вашего тела. Это делает упражнения в бассейне малотравматичными и является прекрасной альтернативой для людей, восстанавливающихся после травм или страдающих от болей в суставах. Об этом пишет Today.

Независимо от того, ищете ли вы упражнения с малой ударной нагрузкой или просто хотите потренироваться, наслаждаясь солнечной летней погодой, эти упражнения — отличный способ повысить частоту сердечных сокращений и привести в тонус все тело.

В чем польза занятий в бассейне?

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Тренировки в бассейне — это эффективный малотравматичный способ заняться силовыми и кардиоупражнениями. Поскольку вода в бассейне создает сопротивление, вы можете выполнять силовые упражнения в бассейне без отягощений и специального оборудования.

Кроме того, плавучесть воды позволяет вам чувствовать себя легче и оказывает меньшее давление на суставы. Вот почему тренировки в бассейне — отличный способ для людей с артритом или суставной недостаточностью. Также такие тренировки идеально подходят для восстановления после травмы или борьбы с избыточной массой тела.

Для оптимальной тренировочной программы постарайтесь выполнить каждое упражнение в общей сложности не менее 10 раз и повторить круг 3 раза.

Прогулка в бассейне

Встаньте в мелкой части бассейна, лицом к противоположной стороне и начните движение вперед. Повернитесь и идите обратно в исходное положение. Делайте махи руками, имитируя ускоренную ходьбу по дороге.

Когда вы делаете махи руками под водой, вы также тренируете плечи и мышцы рук. А когда ваши руки находятся над водой (если вода только по пояс, а не по грудь), это меньше тренирует руки.

Пробежка

Фото: Pexels

Начните с одного конца неглубокой стороны бассейна. Вместо того, чтобы шагать, как при ходьбе в бассейне, попробуйте бежать и набирать немного воздуха (воды!) под каждый шаг.

Удары коленями

Упритесь руками и спиной в бортик бассейна. Затем представьте, что вы едете на велосипеде, подтянув одно колено к поверхности воды, а затем надавив на него и вернувшись в воду. Продолжайте чередовать ноги, сначала поднимая колено вверх и внутрь, а затем выпрямляя ногу. Это кардиоупражнение, которое повысит частоту сердечных сокращений, но оно также является и силовой тренировкой для нижней части тела.

Лягушка

Стоя лицом к стене, положите голову на руки или держитесь за край стены или поручень. Подтяните ноги, согнув колени в стороны (в положение лягушки). Затем оттолкните их прямо по диагонали в каждую сторону и верните обратно к центру для удара лягушкой. Повторите 10-12 раз.

Сгибание рук на бицепс

Удерживая руки по бокам, раскройте ладони и сожмите пальцы вместе. Затем согните локти и согните предплечья так, чтобы ладони прижались к плечам. Верните руки вниз по бокам и повторите. Делайте это в воде по грудь для большего сопротивления.

Расширение трицепса

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Встаньте прямо и прижмите оба локтя к бокам. Согните руки в локтях под углом 90 градусов так, чтобы руки были перед собой, а предплечья были параллельны дну бассейна. Выжмите руки вверх и назад через воду, чтобы выпрямить руки за собой, напрягая трицепс. Вернитесь к согнутым локтям и повторите.

Жим от груди

Встаньте прямо и вытяните руки прямо по бокам под водой. Раскройте ладони и сожмите пальцы вместе. Затем, держа руки прямыми, соедините пальцы перед собой, как будто вы обнимаете руками дерево. В качестве бонуса переверните ладони так, чтобы они были обращены в обратное положение, когда вернете их в стороны. Повторите 10 раз.

Отжимания у бассейна

Встаньте, поставив ноги в нескольких футах от стенки бассейна, а руки на краю бассейна на ширине плеч. Согните локти в стороны, опускаясь в стойку для отжимания. Выпрямите руки, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите 12 раз.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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