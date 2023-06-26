Как уменьшить объем бедер за неделю: 7 эффективных упражнений

Узнайте, как быстро избавиться от лишнего жира на бедрах с помощью простых упражнений.

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Чтобы привести бедра в тонус, нужно выполнять высокоинтенсивные упражнения, направленные на определенные участки. Такие тренировки, как приседания, выпады и жим ногами, в сочетании с правильным питанием и изменением образа жизни могут помочь вам достичь долгосрочных результатов в коррекции фигуры. Об этом пишет Stylecraze.

Скручивания

Фото: Pexels

Это одно из лучших упражнений для похудения бедер, с его помощью можно избавиться от жира в нижней части тела.

Лягте на пол, на спину

Положите руки по бокам, ладонями вниз и расслабьтесь.

Поднимите обе ноги под углом 30 градусов, при этом отрывая лопатки от пола.

Задержитесь примерно на пять секунд. Медленно опустите ноги на пол.

Повторите 10 раз

Растяжка

Это упражнение на растяжку обеспечит правильное кровообращение.

Сядьте прямо, ноги соединены и вытянуты.

Медленно разведите ноги, насколько сможете.

На вдохе, наклонитесь вправо, чтобы коснуться обеими руками пальцев правой ноги.

Попробуйте коснуться коленей головой. Расслабьтесь и задержитесь на 5 секунд.

Выдохните, медленно поднимите голову и разведите руки по сторонам.

Выполните аналогичное упражнение для левой ноги.

Повторите 10 раз.

Велосипед

Это эффективный способ уменьшить жир на бедрах и быстро сделать бедра более стройными. Сделайте 5 раз на каждую сторону по 1 минуте. Упражнение велосипед также заботится о ваших тазовых и коленных суставах.

Лягте на спину лицом к потолку.

Согните ноги в коленях под углом 90 градусов

Начните двигать ногами, имитируя езду на велосипеде

Повторяйте движение в течение 1 минуты, затем медленно опустите ноги и расслабьтесь.

Снова согните ноги в коленях и начните имитировать езду на велосипеде в противоположном направлении, также в течение 1 минуты.

Повторите сет 5 раз.

Выпады

Фото: Pexels

Выпады — идеальная тренировка для внутренней поверхности бедер. Делая это упражнение по 10 раз каждый день, вы сможете избавиться от жира на бедрах за неделю. Это упражнение полезно и для ягодичных мышц, поэтому поможет убрать несколько лишних см с ягодиц.

Встаньте прямо, расставив ноги примерно на 3 см.

Возьмите каждую руку небольшую гантель (можно заменить на бутылки с водой)

На вдохе сделайте шаг рабочей ногой, плавно перенося на нее вес тела.

Вставив ногу вперед, опирайтесь на стопу, согните колено под прямым углом

Повторите упражнение с левой ногой.

Повторите сет 10 раз.

Ножницы

Это упражнение поможет проработать мышцы бедер и ягодиц, и приведет их в тонус, что поможет уменьшить размер бедер.

Лягте на коврик, положите руки за голову

Медленно поднимите ноги и держите обе ноги прямо.

Оторвите лопатки от пола, напрягите пресс, раздвиньте ноги по вертикали, соедините и снова раздвиньте.

Повторите упражнение 15 раз с каждой ногой

Столик

Это упражнение поможет вам избавиться от жира на внешней и внутренней поверхности бедер.

Лягте на спину лицом к потолку.

Поднимите тело, поддерживая вес тела конечностями, создавая форму "стола".

Поднимите правую ногу. Одновременно поднимите левую руку и, удерживая тело на весу, коснитесь пальцев правой ноги.

Повторите то же самое для левой ноги.

Повторите упражнение 20 раз

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Кардиотренировки могут быть очень эффективными для похудения бедер и тонуса мышц. К ним относятся тренировки на кардиотренажерах, таких, как велотренажер, беговая дорожка или эллиптический тренажер. Полчаса кардио пять раз в неделю помогают похудеть в нижней части тела и поддерживать здоровый вес тела.

Аэробные упражнения помогают сжигать жир на внутренней поверхности бедер и других частях тела. Некоторые упражнения, такие как подъем по лестнице, быстрая ходьба, бег трусцой, бег и танцы, увеличивают частоту сердечных сокращений и тренируют мышцы бедер. Поэтому постарайтесь заниматься аэробикой не менее 45 минут в день пять дней в неделю.

Напомним, получить красивую упругую попу можно выполняя эти пять простых упражнений

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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