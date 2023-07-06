Чому в спеку постійно хочеться спати: 6 головних причин

Ми з нетерпінням чекаємо на спекотні сонячні днів', але коли вони настають, відчуваємо втому й постійно хочемо спати. Чому так відбувається?

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Утома та постійна сонливість у спекотну пору року звичайне явище. Це пов'язано з тим, що в спеку ваше тіло працює в прискореному режимі, щоб зберігати прохолоду й підтримувати безпечну внутрішню температуру. Вся ця важка робота може змусити вас почуватися млявими. Про це пише Sleep Advisor.

Гіпоталамус є частиною мозку, яка контролює функції організму, і він працює з іншими частинами тіла, включно з потовими залозами, шкірою та кровоносними судинами, щоб контролювати вашу температуру.

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Потовиділення — один із інструментів організму, який він використовує, щоб зберігати прохолоду. Тіло кожної людини складається з потових залоз, у яких виробляється піт. Людський піт складається переважно з води, але також містить невелику кількість солі, цукру, аміаку та сечовини.

Розширення судин — ще один природний спосіб охолодження вашого організму. Під час цього процесу ваші кровоносні судини розширюються, дозволяючи більшій кількості крові приливати до поверхні шкіри, щоб охолодити теплу кров. З цієї ж причини шкіра деяких людей може бути червонішою, коли їм спекотно.

На додаток до вашої природної системи охолодження є й інші способи впливу тепла на ваше тіло, які можуть вас втомити й змусити відчувати сонливість.

Зневоднення

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Зневоднення відбувається, коли ваше тіло втрачає більше рідини, ніж отримує. Коли ви пітнієте, то втрачаєте рідину швидше, і якщо ви не поповнюєте її, настає зневоднення. Одним із наслідків зневоднення є втома.

Зневоднення може стати причиною теплового удару, проблем із сечовидільною системою та навіть судом. Будь-яка людина вразлива до наслідків зневоднення, але це найнебезпечніше для маленьких дітей і літніх людей.

Низький тиск

У спеку люди можуть відчувати зневоднення та підвищений приплив крові до шкіри. Це, зі свого боку, може призвести до падіння артеріального тиску або гіпотензії. Втома є одним із симптомів низького кров'яного тиску.

Гіпотонія також підвищує ризик запаморочення, непритомності й падінь, що може бути особливо небезпечно для літніх людей.

Сонячний опік

Занадто багато часу на сонці без належного догляду за шкірою може спричинити ще більшу сонливість. Коли у вас розвивається сильний сонячний опік, це може посилити наслідки зневоднення і, можливо, спричинити шок. Коли ви перебуваєте в шоці, ви можете відчувати низький кров'яний тиск і сильну слабкість.

Тепловий удар

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У деяких випадках ваше тіло не справляється з високою температурою, і у вас може розвинутися так зване теплове виснаження. Це коли тіло перегрівається. Тепловий удар є найсерйознішим зі станів, пов'язаних зі спекою, і може бути небезпечним для життя.

Симптоми теплового удару:

Прохолодна, волога шкіра

Запаморочення

Непритомність

Втома

Екстремальне потовиділення

Слабкий або швидкий пульс

Низький артеріальний тиск у положенні стоячи

М'язові спазми

Нудота

Головний біль

Те, що спека може викликати сонливість, не означає, що це норма. Потрібно допомогти організму впоратися з високою температурою, і ось що ви можете зробити!

Пийте багато води

Щоб допомогти приборкати зневоднення та його наслідки, що викликають сонливість, потрібно пити багато води. Попри те, що ви можете не відчувати спраги, якщо ви пітнієте, необхідно заповнити втрату рідини. І для цього найкраще вибирати чисту прохолодну воду.

Обмежте перебування на сонці

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Пік тепла зазвичай припадає на період із 12:00 до 16:00. Вам слід обмежити вплив сонця й тепла, залишаючись у приміщенні або перебуваючи в тіні у цей час.

Користуйтеся сонцезахисним кремом

У спекотну пору року потрібно захищати шкіру від шкідливого впливу сонця й додаткового зневоднення, тому візьміть за звичку наносити сонцезахисний крем перед тим, як вийти на вулицю. Більшість експертів рекомендують сонцезахисний фактор SPF не менш ніж 30. Головні убори та сонцезахисні окуляри також можуть захистити вас від палючого сонця.

Носіть натуральний одяг

У дуже теплі дні носіть легкий одяг світлих відтінків із натуральних тканин, що дихають, наприклад, із бавовни або льону. Ви також повинні триматися подалі від синтетичних матеріалів, оскільки вони зберігають тепло.

Тренуйтеся, коли прохолодно

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Влітку спробуйте перенести свої тренування на ранній ранок або вечір, коли погода прохолодніша. Ви також можете урізноманітнити свої тренування, додавши плавання, яке є чудовим способом освіжитися в спеку.

Нагадаємо, використовуйте відпочинок у басейні для того, щоб провести легке силове тренування на все тіло.

Раніше Фокус писав про те, які продукти не тільки освіжають, а й мають особливі поживні властивості, що допомагають нам краще переносити спеку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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