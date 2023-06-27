Літня дієта: 7 продуктів, які допоможуть легше переносити спеку

Вони не лише освіжають, а й мають особливі поживні властивості, які допомагають нам краще переносити спеку і дають більше енергії.

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Літній раціон стає більш легким, свіжим та поживним, щоб допомагати справлятися зі спекою просто за обіднім столом. "Ми повинні зробити висновок: не існує дієти, яка підходить для всіх, ні з точки зору якості, ні з точки зору кількості. Кожен із нас унікальний і має свої особливості та потреби (і вимоги). Проте доведено, що середземноморська дієта з її принципами є найкращим підходом до харчування", — каже докторка Сара Борчіа, дієтологиня-біологиня. Про це пише Vogue Italia.

Середземноморська дієта у своєму раціоні містить велику кількість овочів і фруктів і саме вони якнайкраще підходять для боротьби з літньою спекою. Це "продукти, які завдяки своїм характеристикам і поживним властивостям можуть допомогти нам краще переносити високі літні температури, позитивно впливаючи на наш організм".

Доктор Борчіа рекомендує обов'язково включити у свій щоденний раціон ці 7 літніх продуктів: "Усі згадані продукти належать до рослинного світу фруктів та овочів, і з цієї причини дуже важливо, щоб вони були в нашому літньому раціоні. Але насправді надлишок фруктів і овочів, незважаючи на їхні корисні властивості, не завжди призводить до бажаного результату". Дієтологиня наголошує, що: "Ідеально було б, зокрема, вживати фрукти на сніданок або як перекус, а овочі вводити в основні прийоми їжі. Крім харчування , особливо влітку, необхідне правильне зволоження. Порада, як пити більше води: ви можете спробувати приготувати ароматизовану воду за допомогою кількох шматочків лайма, огірка та м'яти, освіжаючих ароматних трав"

Чорниця

Фото: Pixabay

Ці ягоди мають судинопротекторну, протизапальну та антиоксидантну дію, бо містять різні вітаміни (вітамін С, В1, В2, В3, А) і мінеральні солі (калій, кальцій, фосфор), а також поліфеноли, зокрема антоціани. Саме антоціани мають гіпоглікемічні, антимутагенні, антидіабетичні та протиракові властивості, а також корисні для здоров'я очей.

Персик

Персики чудово втамовують спрагу завдяки високому вмісту води. Також вони містить вітаміни та мінеральні солі (зокрема, калій), допомагаючи підтримувати водно-сольовий баланс. Однак, людям, які мають проблеми із набряками, слід обмежити споживання персиків, оскільки вони містять ферментований цукор і можуть спричинити дискомфорт, навіть якщо вживати їх у невеликій кількості.

Огірок

Володіє очисними та освіжаючими властивостями, оскільки складається на 95% з води. Він також містить помірну кількість вітамінів (С і К) і мінеральних солей (магній, фосфор, калій, мідь, марганець), які ідеально підходять для зволоження шкіри.

Кабачок

Фото: Getty Images

Кабачок — некалорійний овоч (11 калорій на 100 г) і чудово підходить навітьтим, хто страждає від набряків, оскільки легко засвоюється порівняно з іншими овочами. Він відмінно зволожує і втамовує спрагу через високий вміст води, а також містить мікроелементи, включно з вітаміном С, вітаміном А, фолієвою кислотою, калієм і марганцем.

Помідори

Помідор — ідеальний овоч для схуднення та дієти, оскільки містить лише 17 калорій на 100 г. Водночас помідори втамовують спрагу, адже складаються на 94% з води і ремінералізують завдяки високому вмісту мінеральних солей. Вони мають антиоксидантні властивості завдяки наявності каротиноїдів, таких, як лікопін, лютеїн і зеаксантин, які допомагають нам захистити себе (особливо наші очі) від сонячних променів.

Кавун

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Фрукт, що втамовує спрагу й освіжає, складається на 93% з води, містить вітаміни А, С і достатню кількість солей, таких як калій, фосфор, магній. Він також низькокалорійний (лише 16 калорій на 100 г). Але будьте обережні, не перестарайтеся з кількістю. Кавун містить багато клітковини, тому його слід вживати в помірних кількостях, особливо, якщо ви страждаєте частим здуттям живота.

Диня

Диня — низькокалорійний фрукт, містить лише 33 калорії на 100 г, проте вона солодка і втамовує спрагу, оскільки на 90% складається з води. Диня має антиоксидантні властивості завдяки наявності вітамінів (А і С) і великої кількості солей, таких як калій, фосфор, кальцій, натрій. На відміну від персика і кавуна, вона також підходить для тих, хто страждає здуттям живота та дотримується дієти з низьким вмістом FODMAP, оскільки містить невелику кількість ферментованих цукрів. Іншими словами, цей фрукт не повинен негативно позначитися на вашому плоскому животі.

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