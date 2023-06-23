Под запретом. 7 продуктов, которые нельзя есть на ужин

Лучше всего ужинать пораньше и избегать жирных блюд, продуктов, богатых белком и углеводами.

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Наверняка вы слышали, что "ужин должен быть легким", "последний прием пищи - не позднее, чем за 3 часа до сна", "вы не должны пропускать свой ужин"! Да-да, все мы слышали это много раз. Но, увы, редко следуем этим правилам. В то время как здоровый завтрак является главным приемом пищи, здоровый ужин не менее важен, особенно для тех, кто пытается сбросить лишние килограммы.

Наше тело по-разному реагирует на разные типы продуктов, и это может повлиять на ваше пищеварение, массу тела и сон. Кроме того, пища требует времени для переваривания ночью. Поэтому то, что вы съедите на ужин, имеет большое значение. Об этом пишет Health Shots.

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На самом деле, существуют люди, у которых есть проблема повышенного газообразования, кислотность, кислотный рефлюкс, изжога, нарушение сна, лишний вес и т.д. И для них чрезвычайно важно съесть здоровый ужин в нужное время. Также есть несколько продуктов, употребление которых на ночь вызывает проблемы с пищеварением, сном и весом.

П. Свати, старший диетолог больницы Манипал, Виджаявада, Андхра-Прадеш, говорит, что вам следует избегать тяжелой пищи, которая содержит много калорий. Фаст-фуд, например, нельзя есть на ужин. Это влияет на ваше здоровье и сон.

Жирная пища

Во время ужина вам следует избегать жирной пищи, потому что она дольше переваривается и способствует отложению жира в организме.

Жареная пища

Также на ужин не стоит выбирать жаренные во фритюре продукты, такие как куриный попкорн, панир и другие, поскольку они могут привести к кислотному рефлюксу.

Крахмалистые продукты

Избегайте всех крахмалистых продуктов, особенно это касается людей, страдающих диабетом. Употребление этих продуктов в вечернее время может привести к высокому уровню сахара и инсулина в крови. Эти продукты метаболизируются до сахара, сжигаются для получения энергии и могут привести к увеличению веса.

Острая пища

Также избегайте острой пищи, особенно если у вас есть проблемы с желудком и сердечно-сосудистые заболевание. Употребление острой пищи на ночь может вызвать изжогу, кислый привкус во рту, несварением и боль в желудке.

Высокобелковые продукты

Также следует избегать продуктов с высоким содержанием белка, таких как соя и соевые продукты, поскольку иногда они вызывают метеоризм. А также следует исключить бобовые – нут, горох, чечевица.

Углеводы

Углеводы необходимы для получения энергии, но в вечернее время старайтесь не употреблять продукты, содержащие углеводы. Особенно те, которые имеют высокий гликемический индекс и могут быстро всасываться в кровоток.

Сладости

Не давайте маленьким детям сладости, например, шоколад в качестве угощения на ночь, так как они могут спровоцировать проблемы с зубами. Кроме того, шоколад содержит небольшое количество кофеина, что приводит к нарушениям засыпания или проблемам со сном.

Более того, если вы ужинаете слишком поздно, то можете столкнуться с рядом неприятностей:

Поздний ужин обычно связан с увеличением веса и высоким уровнем сахара в крови, так как обмен веществ в организме ночью замедляется.

Поздний и обильный прием пищи непосредственно перед сном также может вызвать проблемы с направлением кислотного рефлюкса и эрозией зубов.

В то время как тяжелая и нездоровая пища за ужином уже может вызвать нарушение сна, поздний прием пищи также может ухудшить качество и продолжительность сна.

Прием пищи непосредственно перед сном сопряжен с некоторыми другими рисками для здоровья, такими как ожирение, сердечные заболевания и диабет.

Поэтому лучше избегать этих продуктов во время ужина, а также не допускать поздних приемов пищи.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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