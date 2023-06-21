Должны быть в каждом доме. 10 самых полезных специй для здоровья

Специи и травы используются людьми во всем мире с древних времен, причем не только в кулинарии, но и в лечебных целях.

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Кроме оригинального вкуса и питательных веществ, травы и специи содержат различные соединения, которые помогают уменьшить воспаление, облегчить симптомы некоторых заболеваний и защитить от развития хронических болезней. Какие специи лучше использовать, чтобы улучшить свое здоровье, пишет Health.

Имбирь

Фото: Pixabay

Имбирь имеет теплый и пряный вкус, поэтому чаще всего его добавляют в супы, выпечку и карри. Он обладает терапевтическими свойствами и использовался в аюрведе и традиционной китайской медицине на протяжении тысячелетий.

Имбирь содержит несколько биологически активных соединений, в том числе гингеролы, шогаолы и парадолы, которые оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие на организм.

Потребление имбиря оказывает значительное влияние на тошноту, уровень сахара в крови, остеоартрит, кровяное давление, контроль веса, уровень липидов в крови и воспалительные биомаркеры.

Попробуйте добавить имбирь в свой рацион, натерев корень в чай или добавив молотый имбирь в смузи, блюда из лапши, заправки для салатов или овсянку.

Орегано

Фото: Pixabay

Орегано содержит растительные соединения, в том числе терпены тимол и карвакрол, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. Он использовался в системах традиционной медицины для лечения таких заболеваний, как расстройство желудка, кашель, диарея и бронхит.

Из-за высокого содержания антиоксидантов, добавление орегано может помочь уменьшить маркеры окислительного стресса. Окислительный стресс возникает, когда молекулы, называемые активными формами кислорода (АФК), подавляют антиоксидантную защиту организма, что приводит к повреждению клеток.

Исследование 2023 года показало, что у участников, которые принимали 500 миллиграммов порошка орегано сразу после прохождения интенсивного теста на физическую подготовку, снижались маркеры повреждения мышц и окислительного стресса в крови, а также повышался уровень антиоксидантов по сравнению с участниками, принимавшими плацебо.

Добавляйте свежий орегано в салаты и блюда из пасты, а сушеный — используйте для ароматизации соусов, заправок и жареной курицы.

Шафран

Фото: Pixabay

Шафран — это пряность, которая приобретает свой яркий красновато-золотистый цвет от соединений каротиноидов, таких, как кроцин и кроцетин. Шафран имеет слегка горьковатый привкус и является важным ингредиентом в индийской и средиземноморской кухне.

Основными биологически активными соединениями, содержащимися в шафране, являются кроцин и кроцетин, пикрокроцин и терпен сафраналь, который придает шафрану характерный запах.

Шафран является естественным средством для лечения депрессии, тревоги, болезней сердца, болезни Альцгеймера и диабета 2 типа. Считается, что шафран повышает уровень серотонина в головном мозге, что может оказывать положительное влияние на настроение, тревогу и депрессию.

Шафран можно добавлять в карри, ризотто и блюда из морепродуктов, а также принимать в виде добавок.

Корица

Фото: Pixabay

Корица — одна из самых популярных специй. Ее теплый пряный аромат можно найти в яблочном сидре, печенье и тыквенном пироге.

Эта специя содержит полезные для здоровья соединения, такие как коричный альдегид, кумарин, коричная кислота и эвгенол, которые обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Регулярное употребление корицы может обеспечить значительные метаболические преимущества. Исследования показали, что у людей, которые употребляли от 1 до 6 граммов корицы в день в течение 40–90 дней, наблюдалось снижение уровня сахара в крови, липидов и артериального давления.

Кардамон

Фото: Pixabay

Кардамон является основным ингредиентом индийской кухни. Кардамон, который часто называют "королем специй", содержит активные ингредиенты, такие как фенольные соединения и эфирные масла, обладающие антиоксидантным, противовоспалительным, гипотензивным и противодиабетическим действием.

Результаты обзора 2021 года показывают, что кардамон может оказывать благотворное влияние на уровень сахара в крови, маркеры воспаления и здоровье печени. Кардамон хорошо сочетается со сладкими и с острыми вкусами, его можно добавлять в карри, выпечку и мясные блюда.

Чеснок

Фото: Pixabay

Чеснок содержит растительные соединения, которые помогают ингибировать провоспалительные белки, связанные с хроническим воспалением.

Чеснок помогает сохранить здоровье сердца, уменьшая атеросклероз и накопление бляшек в артериях. Исследование 2021 года, включавшее информацию о 4329 взрослых, показало, что у тех, кто употреблял сырой чеснок от одного до трех раз в неделю, были более низкие ранние маркеры атеросклероза.

Вы можете употреблять чеснок, добавляя его в заправки для салатов, сальсу, песто, соусы и маринады.

Розмарин

Фото: Pixabay

Розмарин — это приятно пахнущая трава, которая является главной специей во многих кухнях мира. Розмарин — мощный источник розмариновой кислоты, типа фенольного соединения, содержащегося в различных растениях.

Было доказано, что розмариновая кислота и другие соединения, содержащиеся в розмарине, обладают антиоксидантным, противовоспалительным, противовирусным, антибактериальным, болеутоляющим и противораковым действием.

Более того, некоторые данные свидетельствуют о том, что чай с розмарином может принести пользу людям, страдающим тревогой и депрессией. Исследование 2022 года, в котором приняли участие 22 здоровых добровольца, показало, что употребление 100 миллилитров розмаринового чая, приготовленного из 5 граммов сушеного розмарина, один раз в день в течение десяти дней значительно увеличивает концентрацию нейротрофического фактора головного мозга (BDNF). BDNF — это белок, необходимый для работы мозга, а низкий урівень этого белка может повысить восприимчивость человека к стрессу и депрессии.

Вы можете приготовить расслабляющий чай со свежим или сушеным розмарином, лимонным соком и медом.

Куркума

Фото: Pixabay

Куркума — одна из наиболее хорошо изученных специй. Куркума и ее основной активный ингредиент – куркумин, связаны с целым рядом преимуществ для здоровья.

Десятилетия научных исследований показывают, что куркума обладает мощными противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Куркума может быть эффективна при лечении таких заболеваний, как остеоартрит, язвенный колит и диабет 2 типа. Также было доказано, что употребление большего количества блюд, богатых куркумой, помогает улучшить когнитивные функции и защитить от снижения когнитивных функций у пожилых людей.

Попробуйте добавлять куркуму в такие блюда, как карри и супы. Добавление черного перца в рецепты с куркумой может значительно увеличить биодоступность куркумина.

Мускатный орех

Фото: Pixabay

Мускатный орех с его теплым, слегка ореховым вкусом является популярным дополнением к сладким напиткам и десертам. Мускатный орех богат антиоксидантами, такими как терпены и фенольные соединения. А также содержит миристицин, вещество, которое было изучено на предмет его противовоспалительных, антиоксидантных, противораковых и противомикробных свойств.

В древние времена мускатный орех использовался как естественное средство от беспокойства, желудочных спазмов, диареи и тошноты по всей Индии.

Попробуйте добавлять молотый мускатный орех в кофе и смузи, а также в пикантные блюда, такие как карри и блюда из птицы.

Шалфей

Шалфей имеет множество применений, как в кулинарии, так и в традиционной медицине. У шалфея землистый вкус с нотками мяты и сосны.

Активные соединения, такие как розмариновая кислота, камфора, лютеолин, апигенин и кварцетин, наделяют шалфей мощными терапевтическими свойствами.

Исследования показывают, что добавление специй шалфея могу улучшать когнитивные функции и настроение, бдительность, внимание и память у здоровых взрослых и пожилых людей с болезнью Альцгеймера.

Вы можете добавлять шалфей в супы, блюда из круп и жареные овощи.

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