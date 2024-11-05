Булочки с чесночным маслом: рецепт ароматной и вкусной выпечки

Нежные и пышные булочки с ароматом чеснока никого не оставят равнодушными.

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Дрожжевые булочки с чесночным маслом – идеальное дополнение к борщу, да и просто это очень ароматная и вкусная выпечка. Своим проверенным рецептом таких булочек поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан. По ее словам, главным секретом этой выпечки являются качественные дрожжи.

Булочки на дрожжах с чесночным маслом

Ингредиенты:

прессованные дрожжи – 15 гр;

мука – 320 гр;

теплая вода – 150 мл;

растительное масло – 4 ст. л;

сахар – 2 ст. л;

соль – щепотка;

яйцо для смазывания – 1 шт.

Для чесночного масла:

сливочное масло – 50 гр;

чеснок – 3 зубчика;

свежий укроп;

соль по желанию.

Способ приготовления:

В глубокую миску влить теплую воду, добавить сахар, растительное масло и дрожжи. Все хорошо перемешать до полного растворения сахара и дрожжей.

Добавить муку, соль и вымесить мягкое, гибкое тесто на протяжении 5-7 минут.

Переложить тесто в миску, накрыть пленкой или полотенцем и поставить в теплое место без сквозняков на час. Тесто увеличится в 2-3 раза.

После этого переложить тесто на рабочую поверхность и сформировать колбаску. Разрезать ее на небольшие кусочки. Из каждого кусочка раскатать жгутик и завязать его в узел. Булочкам можно придать и другую форму, по желанию.

Выложить булочки на противень, застеленный пергаментом, накрыть пленкой и оставить на 30 минут. Включить нагрев духовки до 190 градусов (режим верх-низ плюс конвекция).

После получасового отдыха снять с противня пленку и смазать булочки взбитым яйцом, после чего отправить их в духовку на 12-15 минут. Необходимо ориентироваться на свою духовку, поскольку они у всех разные. Булочки должны стать золотистого цвета.

Пока булочки в духовке, необходимо приготовить чесночное масло. В кастрюле растопить сливочное масло и выключить нагрев. Добавить туда же чеснок, выжатый через пресс, и мелко порубленный укроп. По желанию можно добавить соль.

Достать булочки из духовки и сразу, пока горячие, смазать ароматным маслом.

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