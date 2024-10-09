Булочки с творогом: простой рецепт вкусной выпечки
Пирожки получаются мягкие, нежные и имеют необычную форму.
Вкусные нежные булочки с начинкой никогда долго на столе не задерживаются. А еще запах такой выпечки любой дом делает уютным и теплым. Своим рецептом аппетитных и ароматных булочек с творожной начинкой поделилась кулинарный блогер Дария Дарико.
Булочки с творожной начинкой
Ингредиенты:
- свежие дрожжи — 20 гр;
- сахар — 100 гр;
- молоко — 150 мл;
- ванильный сахар — 2 ч. л;
- соль — 1/2 ч. л;
- яйца — 2 шт;
- мука — около 500 гр;
- сливочное масло — 60 гр.
Для начинки:
- творог — 350-400 гр;
- белок — 1 шт;
- сахар — 2 ст. л;
- мука — 2 ст. л;
- ванильный сахар — 1 ст. л;
- желток для смазки.
Способ приготовления:
Сначала готовим тесто. Все продукты должны быть комнатной температуры, кроме молока — оно теплое, но не горячее!
В миску раскрошить дрожжи, всыпать сахар, перемешать. Влить теплое молоко и перемешать, добавить ванильный сахар, соль и яйца, перемешать. Добавить по частям просеянную муку, причем делать это нужно постепенно.
Туда же добавить мягкое сливочное масло и хорошо вымешать руками. Тесто получается пластичное и мягкое. Тесто оформить в шарик, переложить в миску, накрыть полотенцем и дать постоять в теплом месте 30 минут. Затем его нужно обмять и оставить под полотенцем еще на час.
Готовое тесто выложить на рабочую поверхность, разделить на 15 частей. Каждую из них скатать в колобок, накрыть полотенцем и дать постоять 10 минут.
Теперь делаем начинку. Если творог мягкий и пастообразный, то нужно просто смешать все ингредиенты. Если он зернистый, то лучше перебить блендером или протереть через сито.
Тесто раскатать в кружочки, положить в центр начинку, сформировать пирожки, как показано на видео. Дать постоять им под полотенцем 10-15 минут, после чего смазать их желтком и отправить на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
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