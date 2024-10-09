Булочки с творогом: простой рецепт вкусной выпечки

Пирожки получаются мягкие, нежные и имеют необычную форму.

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Вкусные нежные булочки с начинкой никогда долго на столе не задерживаются. А еще запах такой выпечки любой дом делает уютным и теплым. Своим рецептом аппетитных и ароматных булочек с творожной начинкой поделилась кулинарный блогер Дария Дарико.

Булочки с творожной начинкой

Ингредиенты:

свежие дрожжи — 20 гр;

сахар — 100 гр;

молоко — 150 мл;

ванильный сахар — 2 ч. л;

соль — 1/2 ч. л;

яйца — 2 шт;

мука — около 500 гр;

сливочное масло — 60 гр.

Для начинки:

творог — 350-400 гр;

белок — 1 шт;

сахар — 2 ст. л;

мука — 2 ст. л;

ванильный сахар — 1 ст. л;

желток для смазки.

Способ приготовления:

Сначала готовим тесто. Все продукты должны быть комнатной температуры, кроме молока — оно теплое, но не горячее!

В миску раскрошить дрожжи, всыпать сахар, перемешать. Влить теплое молоко и перемешать, добавить ванильный сахар, соль и яйца, перемешать. Добавить по частям просеянную муку, причем делать это нужно постепенно.

Туда же добавить мягкое сливочное масло и хорошо вымешать руками. Тесто получается пластичное и мягкое. Тесто оформить в шарик, переложить в миску, накрыть полотенцем и дать постоять в теплом месте 30 минут. Затем его нужно обмять и оставить под полотенцем еще на час.

Готовое тесто выложить на рабочую поверхность, разделить на 15 частей. Каждую из них скатать в колобок, накрыть полотенцем и дать постоять 10 минут.

Теперь делаем начинку. Если творог мягкий и пастообразный, то нужно просто смешать все ингредиенты. Если он зернистый, то лучше перебить блендером или протереть через сито.

Тесто раскатать в кружочки, положить в центр начинку, сформировать пирожки, как показано на видео. Дать постоять им под полотенцем 10-15 минут, после чего смазать их желтком и отправить на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

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