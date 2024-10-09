Булочки з сиром: простий рецепт смачної випічки

Пиріжки виходять м'які, ніжні та мають незвичайну форму.

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Смачні ніжні булочки з начинкою ніколи довго на столі не затримуються. А ще запах такої випічки будь-яку оселю робить затишною і теплою. Своїм рецептом апетитних і ароматних булочок із сирною начинкою поділилася кулінарна блогерка Дарія Даріко.

Булочки з сирною начинкою

Інгредієнти:

свіжі дріжджі — 20 г;

цукор — 100 г;

молоко — 150 мл;

ванільний цукор — 2 ч. л;

сіль — 1/2 ч. л;

яйця — 2 шт;

борошно — близько 500 г;

вершкове масло — 60 г.

Для начинки:

кисломолочний сир — 350-400 г;

білок — 1 шт;

цукор — 2 ст. л;

борошно — 2 ст. л;

ванільний цукор — 1 ст. л;

жовток для змащення.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. Усі продукти мають бути кімнатної температури, крім молока — воно тепле, але не гаряче!

У миску розкришити дріжджі, всипати цукор, перемішати. Влити тепле молоко і перемішати, додати ванільний цукор, сіль і яйця, перемішати. Додати частинами просіяне борошно, причому робити це потрібно поступово.

Туди ж додати м'яке вершкове масло і добре вимішати руками. Тісто виходить пластичне і м'яке. Тісто оформити в кульку, перекласти в миску, накрити рушником і дати постояти в теплому місці 30 хвилин. Потім його потрібно обім'яти і залишити під рушником ще на годину.

Готове тісто викласти на робочу поверхню, розділити на 15 частин. Кожну з них скачати в колобок, накрити рушником і дати постояти 10 хвилин.

Тепер робимо начинку. Якщо сир м'який і пастоподібний, то потрібно просто змішати всі інгредієнти. Якщо він зернистий, то краще перебити блендером або протерти через сито.

Тісто розкачати в кружечки, покласти в центр начинку, сформувати пиріжки, як показано на відео. Дати постояти їм під рушником 10-15 хвилин, після чого змастити їх жовтком і відправити на 20 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

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