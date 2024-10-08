Виходять м'які та ніжні: рецепт тіста для пиріжків на гарячому молоці
Пиріжки з такого тіста довго не черствіють і залишаються м'якими.
Способів приготування дріжджового тіста існує дуже багато, і своїм способом приготувати його так, щоб вироби з нього вийшли м'якими, повітряними та ніжними, поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер. Вона розповіла і показала, як приготувати дріжджове тісто на гарячому молоці. Пиріжки з нього залишаються дуже м'якими навіть через кілька днів.
Дріжджове тісто на гарячому молоці
Інгредієнти:
- гаряче молоко — 200 мл;
- тепле молоко — 200 мл;
- дріжджі — 9 гр (сухі);
- сіль — 1 ч. л;
- цукор — 1 ст. л;
- рослинна олія — 3 ст. л;
- борошно — приблизно 400-500 г.
Спосіб приготування:
У глибокому посуді змішати борошно, сіль і цукор. Борошна краще відразу взяти менше, а потім уже додати в процесі замішування.
Вилити туди ж гаряче молоко, перемішати і влити тепле молоко. Перемішати.
Потім додати дріжджі, вилити олію і замісити тісто. Відправити його в тепле місце на одну годину.
Для начинки можна взяти все, що завгодно. Якщо це квашена капуста, то обсмажити на сковорідці цибулю і додати до неї на сковорідку промиту кислу капусту, обсмажити до готовності.
Начинку остудити.
Тісто вимісити, розділити на частини, сформувати пиріжки з начинкою й обсмажити з двох боків до рум'яної скоринки в олії.
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