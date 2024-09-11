Старовинна страва з історією: як приготувати пиріжки книші з картоплею

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Книш — це, скоріше за все, грецьке слово. А самі пиріжки раніше пекли на Різдво.

Книші — дуже смачні пиріжки з картопляною начинкою. Їдять їх, вмочуючи в сметану, або грибний соус. Для різноманітності ви також можете додати до картоплі терту моркву, гриби, будь-який фарш або спеції. Звідки з'явилося слово книш — невідомо. Швидше за все, з грецької мови, але це неточно. Але книші в Україні готують століттями, тільки начинки не було зовсім. Їхня відмінність від звичайних пиріжків: вдавлена розетка посередині круглого пиріжка. Тепер замість неї залишають отвір, щоб виходила пара. Раніше книші пекли на Різдво, вважалося, що ними обдаровують предків. Але ще це смачна випічка. Рецептом поділилися на Kuhari.

Пиріжки книші з картоплею

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

вода — 120 мл;

картопля — 700 г;

одна цибулина;

рослинна олія — 120 мл;

одне яйце;

розпушувач — 1 ч. л.;

оцет 9 % — 1 ч. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

вершкове масло — 1 ст. л.;

кріп — 1/2 пучка;

перець чорний мелений, сіль.

У мисці змішайте вінчиком яйце з олією, оцтом і теплою водою. В іншій мисці — борошно з розпушувачем. Яєчну суміш обережно змішайте з борошняною, постійно помішуючи. Після накрийте і дайте тісту відпочити близько години.

І готуйте начинку: очистіть і відваріть картоплю, розімніть на пюре, додайте обсмажену цибулю, вершкове масло, сіль, перець за смаком. Готове тісто розділіть на 2 частини. Розкачайте кожну частину в прямокутник 30 х 40 см.

Перекладіть на кожен прямокутник з краю по половині підготовленої картопляної начинки. Розподіліть по всьому краю. Згорніть тісто з картопляною начинкою в рулет.

Розріжте рулет на 8 рівних частин. У кожної частини з одного кінця скріпіть щільно краї, переверніть скріпленим боком донизу і защипіть кінці верхньої частини, залишаючи невеликий отвір. Мають вийти пиріжки з відкритим верхом.

Розігрійте духовку до 190С. Підготовлені книші перекладіть на змащене олією деко. Яйце збовтайте вінчиком і за допомогою пензлика нанесіть на пиріжки. Випікайте до рум'яного кольору, приблизно 25 хвилин.

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