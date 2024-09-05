Дуже просто приготувати і результат вас вразить: рецепт лимонного перевернутого пирога

Лимонний перевернутий торт — ще один чудовий рецепт пирога з цитрусовим смаком.

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Цей м'який і ароматний десерт чудово поєднується з ванільним морозивом, тож під час подачі додайте трохи морозива. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Інгредієнти розраховані на форму 22 х 19,5 см.

Перевернутий лимонний пиріг

Інгредієнти:

борошно — 120 г;

крохмаль кукурудзяний — 120 г;

вершкове масло кімнатної температури — 200 г;

цукор — 200 г;

яйця (близько 3) — 170 г;

три цілих лимони;

лимонний сік — 45 г;

лимонна цедра одного лимона;

розпушувач для тортів — 16 г.

Для карамелі:

цукор — 100 г;

вода — 35 г;

вершкове масло — 5 г.

Щоб приготувати лимонний пиріг, спочатку вимийте та добре обсушіть три лимони, потім наріжте їх скибочками 2-3 мм. Насипте цукор і налийте воду в каструлю та доведіть до кипіння, щоб карамелізуватися. Коли сироп стане бурштинового кольору, додайте 5 г вершкового масла і поверніть форму для кексу, щоб перемішати, потім вимкніть вогонь. Вилийте карамель у форму, в якій ви будете готувати пиріг. Або одразу готуйте карамель у тій формі, в якій будете пекти пиріг.

На дно ємності з карамеллю покласти скибочки лимона, один близько до іншого, злегка перекриваючи їх, утворюючи спіраль. Дайте охолонути і займіться тістом. Просійте борошно і крохмаль у миску. Також просійте розпушувач і відставте. У миску покладіть нарізане кубиками вершкове масло кімнатної температури та додайте цукор. Збийте суміш електричним вінчиком. Додайте яйця, потім приправте цедрою лимона та його сік.

Коли суміш добре перемішається, поступово додавайте борошно, продовжуючи збивати. Коли тісто буде готове, вилийте його на карамель із лимонними часточками.

Вирівняйте поверхню шпателем і готуйте в розігрітій статичній духовці за 180° 45 хвилин. Після приготування дістаньте пиріг із духовки і викладіть його, поки він ще гарячий, на сервірувальну тарілку, намагаючись не обпектися. Перед подачею дайте перевернутому лимонному пирогу охолонути.

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