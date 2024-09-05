Очень просто приготовить и результат вас поразит: рецепт лимонного перевернутого пирога
Лимонный перевернутый торт — еще один восхитительный рецепт пирога с цитрусовым вкусом.
Это мягкий и ароматный десерт прекрасно сочетается с ванильным мороженым, так что при подаче, добавьте немного мороженого. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Ингредиенты рассчитаны на форму 22 х 19,5 см.
Перевернутый лимонный пирог
Ингредиенты:
- мука — 120 г;
- крахмал кукурузный — 120 г;
- сливочное масло комнатной температуры — 200 г;
- сахар — 200 г;
- яйца (около 3) — 170 г;
- три целых лимона;
- лимонный сок — 45 г;
- лимонная цедра одного лимона;
- разрыхлитель для тортов — 16 г.
Для карамели:
- сахар — 100 г;
- вода — 35 г;
- сливочное масло — 5 г.
Чтобы приготовить лимонный пирог, сначала вымойте и хорошо обсушите три лимона, затем нарежьте их ломтиками 2–3 мм. Насыпьте сахар и налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения, чтобы карамелизироваться. Когда сироп станет янтарного цвета, добавьте 5 г сливочного масла и поверните форму для кекса, чтобы перемешать, затем выключите огонь. Вылейте карамель в форму, в которой вы будете готовить пирог. Или сразу готовьте карамель в той форме, в которой будете печь пирог.
На дно емкости с карамелью положить ломтики лимона, один близко к другому, слегка перекрывая их, образуя спираль. Дайте остыть и займитесь тестом. Просейте муку и крахмал в миску. Также просейте разрыхлитель и отставьте. В миску положите нарезанное кубиками сливочное масло комнатной температуры и добавьте сахар. Взбейте смесь электрическим венчиком. Добавьте яйца, затем приправьте цедрой лимона и его сок.
Когда смесь хорошо перемешается, постепенно добавляйте муку, продолжая взбивать. Когда тесто будет готово, вылейте его на карамель с лимонными дольками.
Выровняйте поверхность шпателем и готовьте в разогретой статической духовке при 180° 45 минут. После приготовления достаньте пирог из духовки и выложите его, пока он еще горячий, на сервировочную тарелку, стараясь не обжечься. Перед подачей дайте перевернутому лимонному пирогу остыть.
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