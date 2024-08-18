Шарлотка на сметане: как приготовить пышный пирог с яблоками

Если хочется к чаю чего-то нежного и воздушного, то следует приготовить эту шарлотку.

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Шарлотка на сметане — это лучший выбор из всех возможных. Пирог получается пышным, с сочными кусочками фруктов и сахарной верхушкой. Рецептом поделились на сайте Shuba.

Поскольку это не просто яблочная шарлотка, а шарлотка на сметане, важно выбрать этот продукт правильно. Рекомендуем использовать сметану средней жирности, 15%. Она придает тесту нежность.

Яблоки лучше выбирайте с кисло-сладким вкусом и плотной мякотью. Советуем сорта "антоновка", "симиренко", "гренни смит" или похожие.

Шарлотка на сметане

Ингредиенты:

два яйца;

сахар — 1 стакан;

сметана — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

сахар ванильный — 10 г;

разрыхлитель — 10 г;

яблоко — 600 г;

масло сливочное несоленое — 10 г.

Приготовьте тесто. В миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы. Добавьте сметану и ванильный сахар к яичной массе и хорошо перемешайте, чтобы она равномерно распределилась.

Постепенно добавляйте муку, смешанную с разрыхлителем, аккуратно перемешивая лопаткой.

Яблоки помойте, удалите сердцевины и порежьте тонкими ломтиками. Смажьте форму для выпекания маслом и присыпьте мукой или манкой, чтобы шарлотка не прилипла.

Вылейте часть теста в форму, разложите слой яблок, сверху налейте оставшееся тесто. Выпекайте шарлотку при температуре 180°C в течение 40-50 минут. Не открывайте духовку в первые 30 минут, чтобы тесто не осело.

Проверяйте готовность зубочисткой или шпажкой. Она должна выходить из пирога сухой. Когда шарлотка со сметаной готова, подождите, когда она остынет, и при желании посыпьте сверху сахарной пудрой.

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