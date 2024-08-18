Шарлотка на сметане: как приготовить пышный пирог с яблоками
Если хочется к чаю чего-то нежного и воздушного, то следует приготовить эту шарлотку.
Шарлотка на сметане — это лучший выбор из всех возможных. Пирог получается пышным, с сочными кусочками фруктов и сахарной верхушкой. Рецептом поделились на сайте Shuba.
Поскольку это не просто яблочная шарлотка, а шарлотка на сметане, важно выбрать этот продукт правильно. Рекомендуем использовать сметану средней жирности, 15%. Она придает тесту нежность.
Яблоки лучше выбирайте с кисло-сладким вкусом и плотной мякотью. Советуем сорта "антоновка", "симиренко", "гренни смит" или похожие.
Шарлотка на сметане
Ингредиенты:
- два яйца;
- сахар — 1 стакан;
- сметана — 1 стакан;
- мука — 1 стакан;
- сахар ванильный — 10 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- яблоко — 600 г;
- масло сливочное несоленое — 10 г.
Приготовьте тесто. В миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной светлой массы. Добавьте сметану и ванильный сахар к яичной массе и хорошо перемешайте, чтобы она равномерно распределилась.
Постепенно добавляйте муку, смешанную с разрыхлителем, аккуратно перемешивая лопаткой.
Яблоки помойте, удалите сердцевины и порежьте тонкими ломтиками. Смажьте форму для выпекания маслом и присыпьте мукой или манкой, чтобы шарлотка не прилипла.
Вылейте часть теста в форму, разложите слой яблок, сверху налейте оставшееся тесто. Выпекайте шарлотку при температуре 180°C в течение 40-50 минут. Не открывайте духовку в первые 30 минут, чтобы тесто не осело.
Проверяйте готовность зубочисткой или шпажкой. Она должна выходить из пирога сухой. Когда шарлотка со сметаной готова, подождите, когда она остынет, и при желании посыпьте сверху сахарной пудрой.
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