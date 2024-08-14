Тирамису с персиком: как приготовить любимый десерт с ярким акцентом

ТИрамису с персиком обладает по-настоящему летним вкусом.

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Вкусный и нежный десерт тирамису – изысканное лакомство, которое отличается мягким и нежным вкусом. Помимо классического, есть много вариаций этого рецепта. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" рассказала и показала, как приготовить тирамису с персиком.

Тирамису с персиком

Ингредиенты:

сублимированные персики – 20 гр;

печенье савоярди – 28 шт;

молоко – 150 мл;

сахар – 2 ст. л;

маскарпоне – 500 гр;

сливки 33% – 400 мл;

сахарная пудра – 140 гр;

персики свежие – 1-2 шт.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить сахар и перемешать до полного растворения. Печенье быстро обмакнуть в молоке, выложить на пергамент (в 2 ряда по 11 шт., и посередине ряд из половинок, см. видео). Оставляем, пока подготовим крем и персики.

Холодные сливки, пудру и маскарпоне взбить до однородного рыхлого крема. Выложить 1/2 крема на печенье и разровнять. Равномерно посыпать раскрошенными сублимированными персиками, а сверху выложить порезанные кубиком свежие. С помощью пергамента свернуть и сформировать рулет. Отправить в холодильник минимум на 3 часа.

Смазать готовый рулет оставшимся кремом. Посыпать раскрошенными сублимированными персиками. Украсить с помощью кондитерского мешка. Дополнительно выложить свежие фрукты.

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