Лимонный тирамису: рецепт нежнейшего десерта с новым вкусом
В отличие от обічеого тирамису этот десерт обладает более ярким цитрусовым вкусом.
Любители классического тирамису наверняка оценят этот десерт с лимонным вкусом. Как его приготовить, детально рассказала и показала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Попробуйте сделать его и вы и удивите своих близких невероятным и вкусным блюдом к чаю и кофе.
Лимонное тирамису
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 400 гр.
Для пропитки:
- лимонный сок – 100 мл;
- вода – 200 мл;
- сахар – 100 гр;
- цедра одного лимона.
Для лимонного курда:
- желтки – 6 шт;
- сахар – 100 гр;
- лимонный сок – 150 мл;
- крахмал – 1 ч. л. (без горки);
- масло – 75 гр.
Для крема:
- маскарпоне – 250 гр;
- сливки (от 30%) – 250 мл;
- сахарная пудра – 50 гр.
В общей сложности для тирамису понадобится 3-4 больших лимона. Для десерта лучше взять форму примерно 20 на 25 см.
Способ приготовления:
С одного лимона снять цедру, не задевая белой части. Лимоны очистить, перебить их в блендере и процедить через сито.
Для пропитки воду, лимонный сок, сахар, цедру довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Процедить и дать остыть.
Для курда в кастрюлю выложить желтки, добавить сахар, перемешать, влить сок, добавить крахмал, перемешать. На среднем огне, постоянно помешивая, довести до кипения и загустения. Если будут комочки, перетереть через сито. Добавить сливочное масло, перемешать. Накрыть пленкой в контакт, остудить.
Для крема слегка взбить холодные сливки, добавить пудру, еще раз взбить. Выложить маскарпоне и взбить крем до пышности.
Далее выложить слоями в форму: смоченное в пропитке печенье савоярди, половина крема, половина курда, снова слой пропитанного печенья, крем, курд. Дать настояться несколько часов и можно угощаться.
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Нежнейший десерт: рецепт тирамису с лимоном