Лимонный тирамису: рецепт нежнейшего десерта с новым вкусом

В отличие от обічеого тирамису этот десерт обладает более ярким цитрусовым вкусом.

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Любители классического тирамису наверняка оценят этот десерт с лимонным вкусом. Как его приготовить, детально рассказала и показала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Попробуйте сделать его и вы и удивите своих близких невероятным и вкусным блюдом к чаю и кофе.

Лимонное тирамису

Ингредиенты:

печенье савоярди – 400 гр.

Для пропитки:

лимонный сок – 100 мл;

вода – 200 мл;

сахар – 100 гр;

цедра одного лимона.

Для лимонного курда:

желтки – 6 шт;

сахар – 100 гр;

лимонный сок – 150 мл;

крахмал – 1 ч. л. (без горки);

масло – 75 гр.

Для крема:

маскарпоне – 250 гр;

сливки (от 30%) – 250 мл;

сахарная пудра – 50 гр.

В общей сложности для тирамису понадобится 3-4 больших лимона. Для десерта лучше взять форму примерно 20 на 25 см.

Способ приготовления:

С одного лимона снять цедру, не задевая белой части. Лимоны очистить, перебить их в блендере и процедить через сито.

Для пропитки воду, лимонный сок, сахар, цедру довести до кипения и проварить 2-3 минуты. Процедить и дать остыть.

Для курда в кастрюлю выложить желтки, добавить сахар, перемешать, влить сок, добавить крахмал, перемешать. На среднем огне, постоянно помешивая, довести до кипения и загустения. Если будут комочки, перетереть через сито. Добавить сливочное масло, перемешать. Накрыть пленкой в контакт, остудить.

Для крема слегка взбить холодные сливки, добавить пудру, еще раз взбить. Выложить маскарпоне и взбить крем до пышности.

Далее выложить слоями в форму: смоченное в пропитке печенье савоярди, половина крема, половина курда, снова слой пропитанного печенья, крем, курд. Дать настояться несколько часов и можно угощаться.

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