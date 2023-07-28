Божественно вкусный десерт: рецепт персикового тирамису
Тирамису является фирменный итальянским десертом и его можно приготовить со свежими фруктами.
Тирамису — один из самых любимых и популярных в мире десертов. Обычно длинные печенья савоярди, основу этого десерта, пропитывают крепким кофе, но можно сделать его и без характерного горьковатого привкуса – со свежими сочными персиками.
Рецепт был опубликован на сайте La cucina italiana.
Персиковый тирамису
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 80 г сахара;
- 500 г маскарпоне;
- 300 г персиков;
- 20 печений савоярди
- молоко.
Сначала нарежьте персики кубиками, оставив два для украшения. Затем отделите желтки от белков. И взбейте белки миксером.
Желтки взбейте в миске вместе с сахаром, пока не получите беловатую и пенистую смесь, в которую добавьте маскарпоне.
Продолжайте перемешивать электрическим венчиком. Теперь добавьте ранее взбитые яичные белки, перемешивая массу снизу вверх. В этот момент добавьте персики, нарезанные небольшими кусочками и снова аккуратно перемешайте.
В отдельную миску налейте немного молока, в котором вы будете замачивать савоярди. Выложите их в удобную квадратную форму, влейте крем и разровняйте. Повторяйте слои, пока форма не будет заполнена.
Украсьте поверхность дольками персика. Поставьте персиковый тирамису в холодильник для застывания минимум на 3 часа. Также можно приготовить тирамису с любыми фруктами, или ягодами, которые вам нравятся.
Если у вас остался персиковый тирамису, храните его в плотно закрытом герметичном контейнере в холодильнике не более двух дней.
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