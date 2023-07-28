Божественно смачний десерт: рецепт персикового тирамісу

Тірамісу є фірмовим італійським десертом і його можна приготувати зі свіжими фруктами.

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Тирамісу — один із найулюбленіших і найпопулярніших у світі десертів. Зазвичай довге печиво савоярді, основу цього десерту, просочують міцною кавою, але можна зробити його і без характерного гіркуватого присмаку — зі свіжими соковитими персиками.

Рецепт був опублікований на сайті La cucina italiana.

Персиковий тирамісу

Інгредієнти:

3 яйця;

80 г цукру;

500 г маскарпоне;

300 г персиків;

20 печива савоярді

молоко.

Спочатку наріжте персики кубиками, залишивши два для прикраси. Потім відокремте жовтки від білків. І збийте білки міксером.

Жовтки збийте в мисці разом із цукром, доки не отримаєте білувату та пінисту суміш, у яку додайте маскарпоне.

Продовжуйте перемішувати електричним вінчиком. Тепер додайте раніше збиті яєчні білки, перемішуючи масу знизу вгору. У цей момент додайте персики, нарізані невеликими шматочками й знову акуратно перемішайте.

В окрему миску налийте трохи молока, в якому ви будете замочувати савоярді. Викладіть їх у зручну квадратну форму, влийте крем і розрівняйте. Повторюйте шари, поки форма не буде заповнена.

Прикрасьте поверхню часточками персика. Поставте персиковий тирамісу в холодильник для застигання мінімум на 3 години. Також можна приготувати тирамісу з будь-якими фруктами, або ягодами, які вам подобаються.

Якщо у вас залишився персиковий тирамісу, зберігайте його в щільно закритому герметичному контейнері в холодильнику не більше двох днів.

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