Божественно смачний десерт: рецепт персикового тирамісу
Тірамісу є фірмовим італійським десертом і його можна приготувати зі свіжими фруктами.
Тирамісу — один із найулюбленіших і найпопулярніших у світі десертів. Зазвичай довге печиво савоярді, основу цього десерту, просочують міцною кавою, але можна зробити його і без характерного гіркуватого присмаку — зі свіжими соковитими персиками.
Рецепт був опублікований на сайті La cucina italiana.
Персиковий тирамісу
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 80 г цукру;
- 500 г маскарпоне;
- 300 г персиків;
- 20 печива савоярді
- молоко.
Спочатку наріжте персики кубиками, залишивши два для прикраси. Потім відокремте жовтки від білків. І збийте білки міксером.
Жовтки збийте в мисці разом із цукром, доки не отримаєте білувату та пінисту суміш, у яку додайте маскарпоне.
Продовжуйте перемішувати електричним вінчиком. Тепер додайте раніше збиті яєчні білки, перемішуючи масу знизу вгору. У цей момент додайте персики, нарізані невеликими шматочками й знову акуратно перемішайте.
В окрему миску налийте трохи молока, в якому ви будете замочувати савоярді. Викладіть їх у зручну квадратну форму, влийте крем і розрівняйте. Повторюйте шари, поки форма не буде заповнена.
Прикрасьте поверхню часточками персика. Поставте персиковий тирамісу в холодильник для застигання мінімум на 3 години. Також можна приготувати тирамісу з будь-якими фруктами, або ягодами, які вам подобаються.
Якщо у вас залишився персиковий тирамісу, зберігайте його в щільно закритому герметичному контейнері в холодильнику не більше двох днів.
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