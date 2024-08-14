Тирамісу з персиком: як приготувати улюблений десерт із яскравим акцентом
Тирамісу з персиком має по-справжньому літній смак.
Смачний і ніжний десерт тирамісу — вишукані ласощі, які вирізняються м'яким і ніжним смаком. Крім класичного, є багато варіацій цього рецепта. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" розповіла і показала, як приготувати тирамісу з персиком.
Тирамісу з персиком
Інгредієнти:
- сублімовані персики — 20 г;
- печиво савоярді — 28 шт;
- молоко — 150 мл;
- цукор — 2 ст. л;
- маскарпоне — 500 г;
- вершки 33% — 400 мл;
- цукрова пудра — 140 г;
- персики свіжі — 1-2 шт.
Спосіб приготування:
У тепле молоко додати цукор і перемішати до повного розчинення. Печиво швидко вмочити в молоці, викласти на пергамент (у 2 ряди по 11 шт., і посередині ряд із половинок, див. відео). Залишаємо, поки підготуємо крем і персики.
Холодні вершки, пудру і маскарпоне збити до однорідного пухкого крему. Викласти 1/2 крему на печиво і розрівняти. Рівномірно посипати розкришеними сублімованими персиками, а зверху викласти порізані кубиком свіжі. За допомогою пергаменту згорнути і сформувати рулет. Відправити в холодильник мінімум на 3 години.
Змастити готовий рулет кремом, що залишився. Посипати розкришеними сублімованими персиками. Прикрасити за допомогою кондитерського мішка. Додатково викласти свіжі фрукти.
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