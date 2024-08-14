Тирамісу з персиком: як приготувати улюблений десерт із яскравим акцентом

Тирамісу з персиком має по-справжньому літній смак.

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Смачний і ніжний десерт тирамісу — вишукані ласощі, які вирізняються м'яким і ніжним смаком. Крім класичного, є багато варіацій цього рецепта. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" розповіла і показала, як приготувати тирамісу з персиком.

Тирамісу з персиком

Інгредієнти:

сублімовані персики — 20 г;

печиво савоярді — 28 шт;

молоко — 150 мл;

цукор — 2 ст. л;

маскарпоне — 500 г;

вершки 33% — 400 мл;

цукрова пудра — 140 г;

персики свіжі — 1-2 шт.

Спосіб приготування:

У тепле молоко додати цукор і перемішати до повного розчинення. Печиво швидко вмочити в молоці, викласти на пергамент (у 2 ряди по 11 шт., і посередині ряд із половинок, див. відео). Залишаємо, поки підготуємо крем і персики.

Холодні вершки, пудру і маскарпоне збити до однорідного пухкого крему. Викласти 1/2 крему на печиво і розрівняти. Рівномірно посипати розкришеними сублімованими персиками, а зверху викласти порізані кубиком свіжі. За допомогою пергаменту згорнути і сформувати рулет. Відправити в холодильник мінімум на 3 години.

Змастити готовий рулет кремом, що залишився. Посипати розкришеними сублімованими персиками. Прикрасити за допомогою кондитерського мішка. Додатково викласти свіжі фрукти.

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