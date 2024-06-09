Тирамісу для тих, хто худне: рецепт легкого десерту з йогуртом

Фітнес-тірамісу — це альтернатива для тих, хто хоче смачненького. Але без зайвих калорій.

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Такий тирамісу з йогуртом — це швидкий і простий рецепт, який підійде тим, хто стежить за своєю фігурою, але не хоче відмовлятися від смачних солодких ласощів. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Тирамісу ідеально підходить для сніданку, у супроводі свіжовичавленого апельсинового соку або чашки гарячої кави.

Тирамісу можна вживати як закуску після тренування або як смачний десерт наприкінці їжі. Цілозернові сухарики, які тут замінюють печиво "божі пальчики", просочується кавою, а потім чергуються з шарами натурального грецького йогурту, підсолодженого невеликою кількістю меду з польових квітів.

Замість сухариків ви можете вибрати, наприклад, сухе печиво, або рисові коржики.

Ви можете підсолодити йогурт сиропом агави або кленовим сиропом і збагатити шари розкришеними какао-бобами, шоколадною крихтою, горіховим кремом, свіжими фруктами або кокосовою стружкою. Ви можете приправити начинку корицею або ваніллю, а каву замінити молоком або навіть трав'яним чаєм із какао.

Фітнес-тирамісу

Інгредієнти:

сухарі цілозернові;

грецький йогурт 0% жирності — 120 г;

рідкий мед — 2 ч. л.;

кава;

несолодкий какао-порошок.

Налийте грецький йогурт у невелику миску. Додайте мед і перемішайте. Приготуйте каву і налийте її в миску. Вмочіть скибочку тосту в каву і покладіть на десертну тарілку.

Викладаємо трохи йогуртового крему. Занурте ще один сухарик у каву і покладіть поверх попереднього.

Знову викладаємо йогуртовий крем. Завершіть шари останньою підсмаженою скибочкою і посипте гірким какао. Подавайте до столу і насолоджуйтеся своїм фітнес-тірамісу.

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