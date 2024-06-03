Рецепт пирога з ревенем: що таке ревінь і як його готувати

Ревінь одразу можна впізнати за багряними стеблами. З нього готують безліч страв і особливо гарні пироги з такою начинкою.

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Ревінь надзвичайно популярний у Європі, де з нього готують пироги, компоти і навіть додають у запіканки. В Україні цей овоч спочатку був популярний, потім про нього призабули, а тепер він знову повертається в моду. Фокус розповість що таке ревінь і який смачний пиріг можна з нього приготувати.

Ревінь — багаторічний близький родич гречки, проте в їжу йдуть не зерна, а черешки цієї рослини. Його латинська назва Rheum rhabarberum має грецьке походження.

Ревінь Фото: Wikipedia

Дикий ревінь і зараз росте в багатьох регіонах, а його культурна версія дуже популярна в США, Британії та країнах Балтії, де з нього готують джеми.

Із чим ревінь найкраще поєднується в пирогах?

Ревінь прекрасно поєднується з іншими фруктами і ягодами, особливо з полуницею і суницею, а також з яблуками.

Як правильно готувати начинку для пирогів із ревеню

Перемішайте нарізані шматки черешків ревеню з цукром і залиште начинку на півгодини. Сік, що виділився, злийте і використовуйте для приготування компоту, соусу або джему. На кожні 500 г черешків достатньо взяти приблизно 150 г цукру.

Щоб начинка була щільнішою — використовують яблука в яких є природний пектин. Також можна обсипати ревінь кукурудзяним крохмалем.

Ревінь для начинки також можна попередньо запекти в духовці. Ревінь потрібно очистити й нарізати на шматки завдовжки 7-8 см. Викласти в жароміцну форму або на деко в один шар, посипати невеликою кількістю цукру (на 500 г ревеню 1-1,5 ст. л. цукру), накрити форму фольгою і поставити в розігріту до 150 °С духовку на 5-6 хв. Сік зливаємо, а ревінь нарізаємо для начинки.

Пісочний пиріг із ревенем

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 160 г;

цукор — 100 г;

охолоджене вершкове масло — 110 г + для форми.

Для начинки:

два яйця;

цукор — 180 г;

сіль — на кінчику ножа;

борошно — 40 г;

ревінь — 4-5 черешків;

цукрова пудра і мелена кориця для посипання.

Духовку розігрійте до 180 °C. Застеліть форму діаметром 20 см папером для випічки. Папір можна злегка змастити вершковим маслом.

Для тіста в чашу комбайна помістіть усі інгредієнти: борошно, цукор і вершкове масло, нарізане кубиками. Подрібніть до стану крихти та викладіть у форму. Розрівняйте та випікайте 15 хв.

Для начинки з ревеню для пирога збийте міксером у мисці яйця з цукром і сіллю до отримання пишної маси. Зверху просійте через дрібне сито борошно і перемішайте.

Черешки ревеню вимийте та очистіть. Наріжте маленькими кубиками. Пересипте підготовлений ревінь у миску з яєчною сумішшю і перемішайте.

Вилийте отриману начинку на основу пирога у формі та випікайте 40-45 хв. Після дістаньте пиріг із ревенем із духовки та дайте охолонути. Перед подачею посипте цукровою пудрою та корицею.

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