Здобний пиріг із заварним кремом: як приготувати вишуканий десерт
Заварний крем ідеально поєднується зі здобним тістом. І у вас виходить дуже смачний десерт.
Пиріг із заварним кремом — це дуже смачна і проста випічка. Розсипчастість пісочного тіста чудово поєднується з бархатистою консистенцією заварного крему. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.
Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.
Пиріг із заварним кремом
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно 500 г;
- холодне вершкове масло з холодильника — 250 г;
- цукрова пудра — 200 г;
- два яйця;
- цедра одного лимона.
Для заварного крему:
- молоко — 500 г;
- 4 яєчних жовтки;
- цукор — 130 г
- борошно — 40 г
- лимонна цедра.
Спочатку приготуйте заварний крем. Налийте молоко в каструлю і додайте цедру лимона. Нагрійте майже до кипіння на слабкому вогні, час від часу помішуючи. Тим часом помістіть яєчні жовтки в іншу каструлю і додайте цукор.
Перемішуємо вінчиком до отримання однорідної маси. Потім додаємо борошно і знову перемішуємо вінчиком. У вас має вийти кремоподібна і гладка суміш без грудочок.
Щойно молоко закипить, зніміть цедру з лимона і додайте в яєчну суміш, перемішуючи вінчиком. Поставте каструлю назад на слабкий вогонь і продовжуйте помішувати.
Коли крем загусне, перекладаємо його в миску і накриваємо харчовою плівкою, стежачи за тим, щоб вона стикалася з поверхнею крему. Дайте крему охолонути.
Тепер готуйте тісто. Холодне вершкове масло нарізаємо невеликими шматочками. Всипте борошно в міксер, додайте вершкове масло і перемішуйте, поки не отримаєте суміш пісочної консистенції.
Додайте яйця, цукрову пудру і терту цедру лимона. Перемішайте і перекладіть на стіл.
Вимішуйте руками, сформуйте кулю, загорніть у харчову плівку і залиште в холодильнику мінімум на 30 хвилин.
Відокремте третину тіста, розкачайте качалкою до отримання аркуша завтовшки близько 1 см. Помістіть його у форму і видаліть зайве.
Проколіть основу зубцями виделки. Викладіть і розподіліть крем. Решту тіста розкачайте до товщини 1 см, потім наріжте смужки завширшки 1 см.
Покладіть смужки на заварний крем спочатку в один бік, потім в інший, щоб вийшла решітка. Дайте пирогу постояти в холодильнику 30 хвилин.
Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 170 градусів 25 хвилин. Остиглий пиріг посипте цукровою пудрою і подавайте до столу.
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