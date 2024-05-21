Здобний пиріг із заварним кремом: як приготувати вишуканий десерт

Заварний крем ідеально поєднується зі здобним тістом. І у вас виходить дуже смачний десерт.

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Пиріг із заварним кремом — це дуже смачна і проста випічка. Розсипчастість пісочного тіста чудово поєднується з бархатистою консистенцією заварного крему. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.

Пиріг із заварним кремом

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно 500 г;

холодне вершкове масло з холодильника — 250 г;

цукрова пудра — 200 г;

два яйця;

цедра одного лимона.

Для заварного крему:

молоко — 500 г;

4 яєчних жовтки;

цукор — 130 г

борошно — 40 г

лимонна цедра.

Спочатку приготуйте заварний крем. Налийте молоко в каструлю і додайте цедру лимона. Нагрійте майже до кипіння на слабкому вогні, час від часу помішуючи. Тим часом помістіть яєчні жовтки в іншу каструлю і додайте цукор.

Перемішуємо вінчиком до отримання однорідної маси. Потім додаємо борошно і знову перемішуємо вінчиком. У вас має вийти кремоподібна і гладка суміш без грудочок.

Щойно молоко закипить, зніміть цедру з лимона і додайте в яєчну суміш, перемішуючи вінчиком. Поставте каструлю назад на слабкий вогонь і продовжуйте помішувати.

Коли крем загусне, перекладаємо його в миску і накриваємо харчовою плівкою, стежачи за тим, щоб вона стикалася з поверхнею крему. Дайте крему охолонути.

Тепер готуйте тісто. Холодне вершкове масло нарізаємо невеликими шматочками. Всипте борошно в міксер, додайте вершкове масло і перемішуйте, поки не отримаєте суміш пісочної консистенції.

Додайте яйця, цукрову пудру і терту цедру лимона. Перемішайте і перекладіть на стіл.

Вимішуйте руками, сформуйте кулю, загорніть у харчову плівку і залиште в холодильнику мінімум на 30 хвилин.

Відокремте третину тіста, розкачайте качалкою до отримання аркуша завтовшки близько 1 см. Помістіть його у форму і видаліть зайве.

Проколіть основу зубцями виделки. Викладіть і розподіліть крем. Решту тіста розкачайте до товщини 1 см, потім наріжте смужки завширшки 1 см.

Покладіть смужки на заварний крем спочатку в один бік, потім в інший, щоб вийшла решітка. Дайте пирогу постояти в холодильнику 30 хвилин.

Випікайте пиріг у духовці, розігрітій до 170 градусів 25 хвилин. Остиглий пиріг посипте цукровою пудрою і подавайте до столу.

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