Справжній смак Італії: як приготувати шоколадний торт Тенеріна

Це неймовірно простий рецепт. Але він дозволить вам насолодитися традиційною стравою Феррари.

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Торт Тенеріна — типовий десерт міста Феррари, який популярний у всій країні. Ніхто не може встояти перед шматочком цього фантастичного шоколадного торта. У нього хрустка щільна скоринка і м'якоть, що тане в роті. Торт Тенеріна — це випічка з невеликою кількістю інгредієнтів, без дріжджів. На діалекті Феррари його також називали "Torta Taclenta", що в перекладі з італійської означає "липкий". Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24-26 см.

Торт Тенерина

Інгредієнти:

55% темний шоколад 200 г;

вершкове масло 100 г;

4 середніх яйця;

цукор 150 г;

борошно 50 г.

Спочатку подрібніть шоколад, потім перекладіть його в миску, поставлену в каструлю з водою (за можливості вода не повинна торкатися дна миски або каструлі, в яку ви наливали шоколад) і розтопіть на водяній бані, постійно помішуючи. Тільки коли шоколад уже розтоплений, але ще не став надто гарячим, додайте нарізане шматочками вершкове масло.

Розчиніть масло в шоколаді, дайте шоколадно-масляній суміші охолонути, час від часу помішуючи, а тим часом відокремте яєчні жовтки від білків у дві різні великі миски. На цьому етапі додайте до білків половину цукру і збивайте, доки не отримаєте щільну пінисту суміш.

Збиті білки відставте вбік, а до жовтків всипте решту цукру. Збивайте все на помірній швидкості, доки суміш не стане легкою та пишною, на цьому етапі, продовжуючи працювати віночком, повільно влийте вже теплу суміш шоколаду та масла.

Продовжуйте збивати, поки не отримаєте однорідну суміш. На цьому етапі додайте збиті яєчні білки кількома порціями. Потім додайте попередньо просіяне борошно і перемішуйте лопаткою делікатними рухами знизу вгору.

У вас має вийти гладка й однорідна суміш. На цьому етапі змастіть вершковим маслом і борошном роз'ємну форму діаметром 24-26 см і вилийте в неї свіжоприготовану суміш. Випікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 180° протягом 25 хвилин.

Після випічки дайте вашому ніжному пирогу охолонути, перш ніж виймати його з форми. Посипте зверху цукровою пудрою і подавайте до столу.

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