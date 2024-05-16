Ідеальна сезонна випічка: рецепт свіжого полуничного пирога

Полуничний пиріг — це чудовий десерт, який подобається всім. Рецепт дуже простий і випічка виходить шалено смачною.

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Як можна не полюбити свіжий полуничний пиріг із тим чудовим смаком крему і ягід, який повертає нас у дитинство. Хрустке пісочне тісто поєднується з оксамитовим заварним кремом, створюючи ідеальну основу для полуниці: найсоковитіших ягід весни. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

У рецепті крему є родзинка — він приправлений імбиром. Він надає пирогу злегка гострого смаку і залишає відчуття свіжості. Полуниця, солодка, червона і соковита, не тільки смачна, а й настільки красива, тому ми рекомендуємо викладати її цілком на крем.

Свіжий полуничний пиріг

Інгредієнти

Для бази:

пісочне тісто.

Для крему:

500 мл заварного крему;

цедра імбиру.

Для декору:

500 г полуниці.

Щоб приготувати пиріг зі свіжою полуницею, спершу потрібно замісити пісочне тісто за цим рецептом, яке слід залишити в холодильнику щонайменше на 1 годину, щоб воно відпочило.

Потім розкачайте тісто і вистеліть форму для пирога діаметром приблизно 24 см. Випікати за температури 180° приблизно 30 хвилин.

Приготуйте заварний крем ось за цим рецептом, коли він охолоне, додайте трохи тертого імбиру. Полуницю вимийте та видаліть верхівку.

Викладаємо крем на основу з пісочного тіста і прикрашаємо зверху цілими ягодами полуниці. Можна посипати зверху цукровою пудрою, або залишити, як є.

Зберігайте свіжий полуничний пиріг у холодильнику до подачі на стіл.

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