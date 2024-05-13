Яскравий і смачний: рецепт "Рожевого" торта

Рожевим він стає завдяки харчовому барвнику. Але ви можете обійтися і без нього.

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Готується цей торт дуже швидко і просто. А крем рожевого кольору надає йому святкового та яскравого вигляду. Це звичайний смачний торт. А щоб він став рожевим, треба всього лише додати в крем декілька крапель харчового барвника "фуксія". Рецептом поділилися на сайті Perventina.

Рожевий торт

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 60 г;

цукор — 60 г;

яйця — 2 шт;

крохмаль — 12 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

дрібка солі.

Для крему:

маскарпоне — 250 г;

незбиране згущене молоко — 100 г;

екстракт бурбонської ванілі.

Для просочення:

абрикосовий джем — 100 г;

гаряча вода — 40 мл.

Збийте яйця, поступово додаючи цукор. Збивайте доки об'єм не збільшиться вп'ятеро. Борошно змішайте з крохмалем, розпушувачем і дрібкою солі. Просійте суміш.

Вмішайте борошняну суміш у яєчну піну, перелийте тісто у форму для випікання і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15–20 хвилин.

Для крему збийте маскарпоне і поступово додайте незбиране згущене молоко (100г) та екстракт бурбонської ванілі. Збийте до пишності. Для рожевого кольору додати барвник або сік буряка.

Готовий бісквітний корж розріжте на три частини, змастіть кожну абрикосовим джемом, а потім кремом. Зберіть торт і прикрасьте за бажання свіжими ягодами та пелюстками мигдалю. Смачний Рожевий торт готовий.

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