Яркий и вкусный: рецепт "Розового" торта
Розовым он становится за счет пищевого красителя. Но вы можете обойтись и без него.
Готовится этот торт очень быстро и просто. А крем розового цвета придает ему праздничный и яркий вид. Это обычный вкусный торт. А чтобы он стал розовым, надо всего лишь добавила в крем пару капель пищевого красителя "фуксия". Рецептом поделились на сайте Perventina.
Розовый торт
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 60 г;
- сахар — 60 г;
- яйца — 2 шт;
- крахмал — 12 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- щепотка соли.
Для крема:
- маскарпоне — 250 г;
- цельное сгущенное молоко — 100 г;
- экстракт бурбонской ванили.
Для пропитки:
- абрикосовый джем — 100 г;
- горячая вода — 40 мл.
Взбейте яйца, постепенно добавляя сахар. Взбивайте пока объем не увеличится в пять раз. Муку смешайте с крахмалом, разрыхлителем и щепоткой соли. Просейте смесь.
Вмешайте мучную смесь в яичную пену, перелейте тесто в форму для выпекания и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 15–20 минут.
Для крема взбейте маскарпоне и постепенно добавьте цельное сгущенное молоко (100г) и экстракт бурбонской ванили. Взбейте до пышности. Для розового цвета добавить краситель или сок свеклы.
Готовый бисквитный корж разрежьте на три части, смажьте каждую абрикосовым джемом, а затем кремом. Соберите торт и украсьте при желании свежими ягодами и лепестками миндаля. Вкусный Розовый торт готов.
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