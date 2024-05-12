Простой пирог с шоколадом и какао: самый простой рецепт вкуснейшего десерта

Этот шоколадный пирог можно приготовить буквально за считанные минуты. И получится даже у начинающего кондитера.

Related video

Шоколадный пирог — это десерт, который можно приготовить на скорую руку. Его готовят в кастрюле на плите. Рецептом поделились на сайте Nur.

В XVI веке с появлением какао в Европе вкус и способ приготовления напитка кардинально изменился. Европейцы стали добавлять в порошок какао-бобов сахар, молоко и другие ингредиенты, а также изобретать новые десерты. Первые шоколадные пироги появились в XVIII веке во Франции. Так что теперь такой вкусный шоколадный десерт вы можете приготовить и на своей кухне.

Шоколадный пирог

Ингредиенты:

три яйца;

молочный шоколад — 1 шт.;

сахар 1 стакан;

пшеничная мука — 200 г;

молоко — 1 стакан;

растительное масло — 30 г;

какао-порошок — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Смешайте яйца с сахаром. В глубокую миску разбейте три яйца. Добавьте 1 стакан сахара. Взбейте массу венчиком, чтобы сахар полностью растворился, масса посветлела и увеличилась в объеме. Добавьте масло и молоко к взбитым с сахаром яйцам.

В яичную основу влейте растительное масло без запаха. Добавьте молоко комнатной температуры. Еще раз перемешайте массу венчиком до однородной консистенции. Просейте муку и какао.

Чтобы пирог хорошо поднялся и получился воздушным, просейте в тесто муку через сито, как и какао-порошок. Последней просейте разрыхлитель и замесите однородное негустое тесто. Сформируйте пирог, залив шоколадное тесто в кастрюлю. Чтобы пирог не пригорел, смажьте кастрюлю сливочным маслом и присыпьте мукой. По центру установите стакан, наполовину наполненный водой. Аккуратно перелейте тесто в форму. Готовый пирог будет иметь форму кольца. Кастрюлю с тестом накройте кухонным полотенцем, а сверху накройте крышкой. Поставьте кастрюлю на плиту. Готовьте пирог пять минут на сильном огне, затем уменьшите нагрев и еще 30 минут готовьте пирог на слабом огне.

Достаньте из кастрюли стакан с водой. Готовый пирог достаньте и переложите на сервировочное блюдо. Шоколад растворите любым удобным способом и полейте им пирог.

Читайте также:

Настоящий кондитерский шедевр: рецепт вкуснейшего торта "Трюфель"

Торт с карамелью и шоколадом: рецепт вкусной выпечки

Нежный торт с яблочным кремом: простой рецепт вкусной выпечки