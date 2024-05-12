Простий пиріг із шоколадом і какао: найпростіший рецепт смачного десерту
Цей шоколадний пиріг можна приготувати буквально за лічені хвилини. І вийде навіть у кондитера-початківця.
Шоколадний пиріг — це десерт, який можна приготувати нашвидкуруч. Його готують у каструлі на плиті. Рецептом поділилися на сайті Nur.
У XVI столітті з появою какао в Європі смак і спосіб приготування напою кардинально змінився. Європейці почали додавати в порошок какао-бобів цукор, молоко та інші інгредієнти, а також винаходити нові десерти. Перші шоколадні пироги з'явилися в XVIII столітті у Франції. Тож тепер такий смачний шоколадний десерт ви можете приготувати і на своїй кухні.
Шоколадний пиріг
Інгредієнти:
- три яйця;
- молочний шоколад — 1 шт;
- цукор 1 склянка;
- пшеничне борошно — 200 г;
- молоко — 1 склянка;
- рослинна олія — 30 г;
- какао-порошок — 30 г;
- розпушувач — 1 ч. л.
Змішайте яйця з цукром. У глибоку миску розбийте три яйця. Додайте 1 склянку цукру. Збийте масу вінчиком, щоб цукор повністю розчинився, маса посвітлішала і збільшилася в об'ємі. Додайте олію і молоко до збитих із цукром яєць.
У яєчну основу влийте рослинну олію без запаху. Додайте молоко кімнатної температури. Ще раз перемішайте масу вінчиком до однорідної консистенції. Просійте борошно та какао.
Щоб пиріг добре піднявся і вийшов повітряним, просійте в тісто борошно через сито, як і какао-порошок. Останнім просійте розпушувач і замісіть однорідне негусте тісто. Сформуйте пиріг, заливши шоколадне тісто в каструлю. Щоб пиріг не пригорів, змастіть каструлю вершковим маслом і присипте борошном. По центру встановіть склянку, наполовину наповнену водою. Акуратно перелийте тісто у форму. Готовий пиріг матиме форму кільця. Каструлю з тістом накрийте кухонним рушником, а зверху накрийте кришкою. Поставте каструлю на плиту. Готуйте пиріг п'ять хвилин на сильному вогні, потім зменшіть нагрів і ще 30 хвилин готуйте пиріг на слабкому вогні.
Дістаньте з каструлі склянку з водою. Готовий пиріг дістаньте і перекладіть на сервірувальну тарілку. Шоколад розчиніть будь-яким зручним способом і полийте ним пиріг.
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