Простий пиріг із шоколадом і какао: найпростіший рецепт смачного десерту

Цей шоколадний пиріг можна приготувати буквально за лічені хвилини. І вийде навіть у кондитера-початківця.

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Шоколадний пиріг — це десерт, який можна приготувати нашвидкуруч. Його готують у каструлі на плиті. Рецептом поділилися на сайті Nur.

У XVI столітті з появою какао в Європі смак і спосіб приготування напою кардинально змінився. Європейці почали додавати в порошок какао-бобів цукор, молоко та інші інгредієнти, а також винаходити нові десерти. Перші шоколадні пироги з'явилися в XVIII столітті у Франції. Тож тепер такий смачний шоколадний десерт ви можете приготувати і на своїй кухні.

Шоколадний пиріг

Інгредієнти:

три яйця;

молочний шоколад — 1 шт;

цукор 1 склянка;

пшеничне борошно — 200 г;

молоко — 1 склянка;

рослинна олія — 30 г;

какао-порошок — 30 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Змішайте яйця з цукром. У глибоку миску розбийте три яйця. Додайте 1 склянку цукру. Збийте масу вінчиком, щоб цукор повністю розчинився, маса посвітлішала і збільшилася в об'ємі. Додайте олію і молоко до збитих із цукром яєць.

У яєчну основу влийте рослинну олію без запаху. Додайте молоко кімнатної температури. Ще раз перемішайте масу вінчиком до однорідної консистенції. Просійте борошно та какао.

Щоб пиріг добре піднявся і вийшов повітряним, просійте в тісто борошно через сито, як і какао-порошок. Останнім просійте розпушувач і замісіть однорідне негусте тісто. Сформуйте пиріг, заливши шоколадне тісто в каструлю. Щоб пиріг не пригорів, змастіть каструлю вершковим маслом і присипте борошном. По центру встановіть склянку, наполовину наповнену водою. Акуратно перелийте тісто у форму. Готовий пиріг матиме форму кільця. Каструлю з тістом накрийте кухонним рушником, а зверху накрийте кришкою. Поставте каструлю на плиту. Готуйте пиріг п'ять хвилин на сильному вогні, потім зменшіть нагрів і ще 30 хвилин готуйте пиріг на слабкому вогні.

Дістаньте з каструлі склянку з водою. Готовий пиріг дістаньте і перекладіть на сервірувальну тарілку. Шоколад розчиніть будь-яким зручним способом і полийте ним пиріг.

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